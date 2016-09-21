Рядом со станцией метро "Проспект Просвещения" вечером в среду, 21 сентября, загорелся автомобиль. По словам очевидцев, в момент возгорания иномарка ехала.

- У метро "Просвещения" загорелась машина, пожарных нет, потушить самостоятельно не удалось, взрывы есть.

Хлопки, которые слышали очевидцы, это взрывающиеся колёса иномарки: автомобиль Hyundai Getz желтого цвета был полностью охвачен огнём.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, сообщение о пожаре в Выборгском районе Петербурга поступило в 19:17. Уточняется, что машина горела на улице Хошимина, в 200-метрах от станции метро и в нескольких десятков метров от крупного торгового центра.

- В легковом автомобиле сгорели сгораеме части, - уточнили в ведомстве. - В 19:29 пожар ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.