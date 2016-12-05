Оба водителя – грузовика и автобуса, подозреваются в грубом нарушении правил дорожного движения на трассе "Ханты-Мансийск - Тюмень". Накануне там произошла авария, которая унесла жизни детей-спортсменов.

ДТП в ХМАО 4 декабря 2016: на 926-м км трассы "Ханты-Мансийск - Тюмень" столкнулись грузовик, два легковых автомобиля и рейсовый автобус, который перевозил команду детей по акробатике. В салоне автобуса находились 32 пассажира, в том числе 29 детей. Погибли 12 человек, из них 11 несовершеннолетних.

По последним данным, число пострадавших возросло до 34 человек. Они находятся в больнице Ханты-Мансийска, из них 12 – в тяжелом состоянии в реанимации.

Теперь водители автобуса и грузовика дают противоречивые показания о местонахождении транспортных средств в момент аварии, передаёт региональное СУ Следственного комитета России.

Выяснилось, что водитель автобуса за 2016 и 2015 годы семь раз нарушил ПДД. Сегодня решится вопрос об аресте подозреваемых.

Следователи на месте ЧП работали всю ночь. Также работы не прекращались в Нефтеюганске и Ханты-Мансийске, передаёт Интерфакс.

Списки погибших в ДТП в ХМАО ещё не оглашались. Но известно, что на данный момент опознаны все погибшие в аварии с автобусом – 11 детей и один взрослый из группы сопровождения.

Сегодня – 5 декабря, в ХМАО будет объявлен траур.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Читайте также: Под Ханты-Мансийском автобус с детьми столкнулся с грузовиком

Видео ДТП в ХМАО