11 районов Хайфы - третьего по величине израильского города - эвакуируют. Под расселение жителей отдан общественный центр и один из городских стадионов. Около 300 израильтян были также эвакуированы из еврейского поселения Тимон на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает "РИА Новости", уже третий день в нескольких районах страны полыхают пожары. Самые крупные возгорания произошли у небольшого северного города Зихрон-Яакова и в окрестностях Иерусалима.

В социальных сетях регулярно появляются страшные фото и видео огромных пожаров, обгоревших автомобилей и городских улиц, покрытых пеплом.

По сообщениям СМИ, уже есть пострадавшие. По предварительным данным, шестеро человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Власти Израиля не могут справиться с чрезвычайной ситуацией самостоятельно. Они обратились за помощью к другим государствам, в том числе - к России, от которой сегодня, 24 ноября, должны вылететь два самолета-амфибии "Бе-200". Экипажи самолетов, которые направляются в Израиль, подготовлены к работе в сложных условиях и имеют огромный опыт тушения пожаров. Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации будет участвовать 10 противопожарных самолетов из шести стран.

Власти Израиля подозревают, что причиной таких пожаров стали поджоги, уже задержаны подозреваемые. Ситуация с огнем осложнена еще и тем, что стоит сухая погода.