В среду, 31 августа, во дворе дома №15 по улице Рихарда Зорге в Красносельском районе Петербурга появилась девушка с пилой в руках. Стройненькая шатенка в малиновой курточке и чёрных брюках на глазах у всех прохожих начала расправу над высоким деревом, растущим у дома.

Об этой необычной ситуации рассказала одна из местных жительниц в социальных сетях.

– В небольшом леске, где мамы гуляют с детьми, с колясками… спилила и орёт, то ей темно, то ей некуда ставить машину… Короче, беспределит девушка, орёт на всех матом… И продолжает пилить дерево, – описала происходящее свидетельница в паблике « ДТП и ЧП/Петербург».

Участники обсуждения ситуации в социальных сетях разделились на два лагеря. Кто-то осудил девушку за самодеятельность, а кто-то понял мотивы её поступка.

– Во-первых, это дом по адресу Брестский бульвар 19\17, – пишет один из петербуржцев. – Во-вторых, там действительно посажены деревья с нарушением всех норм, а люди, проживающие на первых этажах, не видят небо и солнце годами.

Напомним, незаконная вырубка деревьев в нашей стране карается в соответствии со статьей 260 УК РФ. Штраф за такое преступление может доходить до 500 тыс. рублей.