Промышленный альпинист вместе со своим напарником работал на фасаде дома по улице Типанова,10. Одному из жителей не понравилось, что перед его окнами болтаются веревки. И он от них избавился - вместе с человеком.

Сначала он "предупредил" промышленных альпинистов. Для этого он даже забрался на крышу и, вперемешку с нецензурной бранью, пообещал расправиться с работниками и надоевшими ему веревками.

Как сообщают СМИ, житель сам вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов проверили документы, нарушений со стороны альпинистов не нашли и уехали.

Работники снова начали спуск. Веревки были привязаны к бетонным вентиляционным шахтам. Спустившись на метр, альпинист почувствовал, что веревка шевелится. А спустившись еще на метр, оборвался вниз.

Были перерезаны две страховочные веревки, альпиниста спас страховочный механизм. На помощь мужчине пришел напарник, который подтянул его на крышу.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета Петербурга, по делу проводится доследственная проверка.