Крестный ход трезвенников пройдет 1 января 2017 года по территории Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

Ежегодно первый январский день Нового года собирает большое количество неравнодушных людей, желающих принять личное участие в молитвенном шествии «О трезвом возрождении России». Проводится крестный ход уже несколько лет подряд. Так, в прошлом году 1 января на мероприятие собрались более 500-сот человек.

"Новый год - самый «пьяный» праздник в году, последствия которого можно увидеть в утренних сводках МЧС. Причем пострадавших по вине пьяных часто оказывается гораздо больше. В Новый год употребляют алкоголь даже те, кому он категорически противопоказан. Православные трезвенники Санкт-Петербурга призывают начать год с молитвой в духовном бодрствовании, тем самым показывая пример радостной встречи Нового года в трезвении и доброделании", - говорится в официальном сообщении организаторов крестного хода.

В 17-ый раз по традиции в крестном ходе примут участие духовенство, члены трезвеннических общин города и области, работники социальной сферы и молодежь, а также все желающие.

Начало крестного хода от Свято-Троицкого собора в 12.00.