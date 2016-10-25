Конкурс котиков вызвал невероятный ажиотаж - в редакцию Metro-Петербург присылают множество фото пушистых питомцев, а также самые невероятные истории про них. Мы не устаем удивляться способностям петербургских котов. Некоторые умеют не просто спать в самых разных позах (такие фотографии присылают чаще всего), но и наслаждаться музыкой, "проверять" уроки у детей, следить за происходящим на экране телевизора, ну и конечно успешно хулиганить и воровать мясо.

Вот лишь несколько самых забавных фото и самых невероятных историй о петербургских котах - от их любящих хозяев.

"Моего кота зовут Барсик, ему чуть меньше года. Он любит слушать музыку в наушниках, поначалу я ему включала мяуканье других кошек, но со временем поняла, что ему нравится группа "Ленинград", под неё он дергает лапами и иногда мотает головой, это забавно!", - пишет о своем котике Татьяна.

"Наша кошка Фаина, ей 14 лет, умещает себя в самых неожиданных местах. Может сидеть в цветочном горшке", - пишет Евгения Гаврилова.

"Наш кот Лукас, к сожалению, умиляет только на фотографии. В действительности это грубый мужлан, для которого самое главное в жизни - набить брюхо. Кошечьи нежности - не про него. Характеризуется повышенной способностью причинять материальный ущерб. Десять лет хозяйским мучениям! Иногда хочется написать объявление: "Отдам в любые руки!" Но посмотришь на него и простишь всё", - так описала своего кота Лариса Пирогова.

Если у вас есть забавные истории и фото своих котиков, присылайте по адресу: konkurs@metronews.ru (для Петербурга).

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