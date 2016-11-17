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Первый замначальника Московского метрополитена Роман Латыпов рассказал о нововведениях на МЦК

  • Дарья Буянова

Он поведал Metro о том, какие работы уже ведутся

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Через 2 месяца после запуска МЦК первый замначальника Московского метрополитена Роман Латыпов, который курирует работу новой линии, рассказал Metro о своей работе и о том, какие нововведения ждут москвичей на Московском центральном кольце в ближайшее время

Уже в первый месяц работы МЦК вагоны иногда были забиты так, как в час пик в метро. Вы предполагали, что будет столько пассажиров?

За период с 10 сентября по 27 октября МЦК перевезло уже более 10 млн пассажиров, и должен сказать, что пассажиропоток растёт с каждым днём. Честно говоря, мы не ожидали, что сразу будет так много пассажиров, но были к этому готовы. 

Предполагалось, что прирост пассажиропотока будет постепенным, но благодаря решению мэра Москвы о первом месяце работы в бесплатном режиме пассажиры начали пользоваться МЦК с первых же дней работы. Начали изучать новую транспортную систему, строить удобные для себя маршруты, привыкать к этому новому виду городского транспорта. Для многих горожан время экономии в пути составляет до 20 минут, и, конечно, они стали использовать МЦК как основной вид транспорта для своих ежедневных поездок.

Что-то ещё будет меняться в поездах?

Во всех поездах появятся верхние поручни для удобства пассажиров, которые едут стоя. Также изменится компоновка сидений. Мы переходим на компоновку 2+2 в большинстве вагонов, чтобы удобнее было входить и выходить и чтобы увеличить вместимость вагонов более чем на 15%. 

Ну и велокрепления. Пока они есть не во всех поездах, однако в целевой компоновке будут во всех – в 2 и 4 вагонах в каждом поезде.

Я так понимаю, что работа над усовершенствованием на этом не останавливается.

Всё руководство метрополитена как минимум раз в неделю ездит по МЦК, я – три-четыре раза. Создан штаб, куда стекаются все замечания и предложения, поступающие из соцсетей, из контакт-центра и сервисных центров «Московский транспорт». Эта информация обрабатывается и в итоге добавляется в план мероприятий. После запуска мы уже реализовали более 400 мероприятий. Например, по предложению пассажиров мы начали объявлять, с какой стороны будет платформа на следующей станции – по аналогии с объявлениями в вагонах метро. Но пассажиры тоже не останавливаются, и теперь кто-то говорит: «Вы слишком много всего говорите в поездах». Перед нами стоит задача найти способ сократить количество текста, оставив то же самое количество информации.

Как пример, когда поезд останавливается на станции «Лужники», сейчас говорят: «Станция «Лужники», переход на станцию «Спортивная» Сокольнической линии». Вот слова «Сокольнической линии» для пассажира, видимо, не несут особо ценной информации, потому что станция «Спортивная» в московском метро в целом одна. Такие вещи мы вычищаем, пишем новые скрипты и в течение месяца-полутора это обновим. В целом количество аудиоинформации в поездах уменьшится на 30–40%.

Это массовые должны быть обращения или достаточно одного?

Достаточно одного, чтобы мы начали анализировать и, если нужно, предпринимать какие-то меры.

Всё, наверное, ещё усложняется тем, что все объявления дублируются на английском.

Их мы тоже будем сокращать. За образец построения фраз мы брали объявления в лондонском метро.

Привлекали носителя языка?

Привлекали. Текст читают профессиональные дикторы, которые работают с английским языком. При этом мы получаем иногда предложения от пассажиров, что надо бы по-английски сказать по-другому. Но многие фразы взяты дословно из лондонского метро, и не думаю, что стоит учить наших лондонских коллег по-английски разговаривать. 

Я видела в соцсетях у кого-то в Нью-Йорке майку с надписью «Не прислоняться», и все писали, что это майка Московского метрополитена. Но, по-моему, метрополитен пока не делает такие майки. 

Мы сейчас готовим к открытию сувенирный магазин. Уже есть один небольшой на «Выставочной», мы готовим флагманский. Мы думали и над футболками, и над наклейками на бампер с этой фразой. 

Кажется, Московский метрополитен превращается в модное место.

Для этого здесь и работаем. И сейчас всю лучшую практику из метрополитена мы перенесли на МЦК. Те пилотные проекты, которые понравились пассажирам метро, появились и на МЦК. Например, зарядки для телефонов, цветы. Искусственные, правда, но всё равно пространство теперь смотрится более уютным. По просьбам представительниц прекрасного пола повесили зеркала. Поставили стойки «Живое общение», за которыми сотрудники могут подсказать, как построить маршрут, где ближайшие достопримечательности, выдать карту. 

А живых цветов не будет?

Проблема в том, что за ними нужно ухаживать, а уход в метрополитене превращается в целое приключение. Кроме того, у нас не везде есть свет. Ну и боюсь, что при нашем пассажиропотоке каждый отломит по листочку и ничего не останется. Кстати, настоящие живые цветы есть в вестибюле станции метро «Ботанический сад».

А проект «Музыка в метро» не планируете распространять на МЦК?

Сейчас мы разберёмся с самыми горящими вопросами и после этого займёмся проработкой культурных проектов, в том числе и «Музыкой в метро».

Самые горящие – это какие?

Навигация, аудиосообщения, те вещи, которые остались по инфраструктуре. Это оптимизация количества касс на станциях: где-то открытых кассовых окон откровенно много, где-то недостаточно – скапливаются очереди. Также сейчас реализуется программа перемещения билетных автоматов. Мы их перемещаем, если видим, что где-то есть очереди. И подъём такого автомата, который весит 300–500 килограммов, на уровень четвёртого этажа – это уже сама по себе непростая задача.

МЦК будет интегрироваться с пригородными поездами?

Сейчас запустился только первый этап работы МЦК. На следующих этапах будет сокращаться расстояние между платформами МЦК и пригородных электричек. Например, у платформы Фрезер уже ведётся строительство подземного тоннеля, который соединит ТПУ «Андроновка» МЦК и платформу. У станции «Ростокино» будут передвигать платформу Северянин, чтобы это расстояние в 450 метров уменьшить, будет строиться нормальная комфортная пересадка. Практически то же самое и на остальных направлениях.

В прошлом году вы собирали предложения ещё и с сотрудников метрополитена. 

Да, был конкурс рационализаторских предложений «Вагон идей». Множество проектов уже начали реализовывать, множество находятся на стадии подтверждения эффекта.

А бывает так, что идеи пассажиров сталкиваются с идеями сотрудников?

Вы знаете, у нас даже предложения пассажиров противоречат друг другу. Кто-то пишет: «Говорите, что на станции есть лифт для инвалидов». Кто-то предлагает музыку на МЦК включать во время поездки, а кто-то говорит: «Прекратите вообще там говорить, там есть дисплей, там всё понятно». По кнопке на дверях тоже целые баталии идут. Некоторые пишут: «Как хорошо! Наконец есть прогрессивная инфраструктура, где не холодно и двери открываются по кнопке», а другие пишут: «Мне надоело нажимать на кнопку, я хочу как в метро!» И приблизительно поровну и тех, и других предложений. Так что нужен баланс. 

Факты

Что нужно знать про главный действующий проект метрополитена – Московское центральное кольцо.

•    Станции. Сейчас работает 31 станция МЦК. Из них на 14 есть пересадки на традиционное метро, а на 10 – пересадки на пригородные поезда В среднем в день новое кольцо принимает около 300 тысяч пассажиров. 

•    Планы на будущее. Планируется ещё два этапа развития МЦК, в рамках которых появятся три дополнительные пересадки на метро, а также обустроят крытые переходы к электричкам.

•    История. Железнодорожное кольцо было построено при Николае II, с тех пор здесь остались станционные здания.

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День прожит не зря, если...

... получилось что-то поменять в метро к лучшему.

Что вы сейчас читаете?

Перечитываю в третий раз «Атлант расправил плечи».

К чьим советам вы прислушиваетесь?

К советам родителей.

Что вы можете делать лучше других?

Круглосуточно работать и продолжать реализовывать идеи, даже когда кажется, что их невозможно осуществить.

Без чего вы никогда не выходите из дома?

Без мобильного телефона и удостоверения работника метрополитена – иначе
на работу не попаду.

О чём вы мечтали в детстве?

Стать учёным-изобретателем.

Каких животных вы держите дома?

У меня никого нет.
К сожалению, с моим графиком никто
не выживет. Даже жена с трудом выживает. (Смеётся.)

Что стоит у вас в качестве звонка на телефоне?

Имперский марш из «Звёздных войн».

Цитата

Первый замначальника Московского метрополитена Роман Латыпов

«Табло обратного отсчёта на МЦК – это ещё одна первостепенная задача, мы отлаживаем сейчас их работу. Интервалы в целом на МЦК больше, чем в метро, и, когда смотришь на обратный отсчёт, психологически время ожидания уменьшается».

 

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