Первая велодорожка в центре Петербурга пройдёт вдоль Фонтанки. Об этом сообщается на сайте движения "Велосипедизация Санкт-Петербурга".
Инициатива куратора движения Стаса Иванова победила в проекте "Твой бюджет" Центрального района. Предложение сделать велополосы по обеим набережным Фонтанки от Невы до Гороховой улицы набрало наибольшее количество голосов участников комиссии.
Сообщается, что на обустройство велодорожек длиной 5,5 километров будет выделено 4,5 млн рублей.
Представители "Велосипедизации Санкт-Петербурга" подчеркнули, что проект поддержали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Проект по инициативному бюджетированию "Твой бюджет" в этом году был запущен впервые. Любой петербуржец в рамках проекта мог предложить свою идею в сфере благоустройства, транспортной инфраструктуры или культуры. Стоимость предложенного проекта не должна была превышать 10 млн рублей.