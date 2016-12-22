В очереди на выставку Айвазовского в Петербурге желающим посмотреть на картины знаменитого мариниста приходится стоять больше часа. Об этом в соцсетях 22 декабря, в первый день работы выставки, рассказали посетители. "Час на ветру в очереди - и ты пришел на открытие выставки", - пишут в блогах петербуржцы. Но люди не жалеют о потраченном в очереди времени - потому что выставка на самом деле впечатляет. "Айвазовский покорил! Обожаю море! Спасибо, Иван Константинович!", - пишут в соцсетях первые...