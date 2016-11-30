Парламент Южной Кореи набирает достаточное количество голосов для импичмента президенту, сообщает информационное агентство Yonhap.

Для смещения Пак Кын Хе с поста президента необходимо собрать не менее 200 голосов из 300 в парламенте страны. 172 их них уже составляют оппозиция и независимые парламентарии. Необходимо, чтобы ещё хотя бы 28 человек из партии власти поддержали инициативу.

По словам представителя объединения депутатов из правящей партии "Сэнури", достаточное количество голосов будет обеспечено. Голосование по импичменту должно быть проведено между 2 и 9 декабря.

Вчера президент Южной Кореи Пак Кын Хе выразила готовность покинуть свой пост, если парламент примет такое решение и будет разработана схема безопасной передачи власти.

Напомним, что в адрес Пак Кын Хе были выдвинуты обвинения в сопричастности к коррупционной деятельности её подруги Чхве Сун Силь и двух бывших сотрудников президентской администрации.

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