Офис президента Южной Кореи объяснил закупку виагры

Представители президента Южной Кореи Пак Кын Хе объяснили массовую закупку виагры. Как сообщает Straits Times, причиной покупки препарата стала борьба с высотной болезнью во время майского визита главы государства в Эфиопию и другие страны Африки, которые находятся на высоте более тысячи метров над уровнем моря.

— Мы приобрели препарат для путешествия, но так и не использовали его, — сообщает представитель президента Юнг Йюн Кук, добавляя, что предназначенная для борьбы с импотенцией виагра помогает при высотной болезни.

Информация о закупке большой партии виагры и аналогов этого средства была озвучена 22 ноября этого года представителями оппозиционной партии.

Отмечается, что слово "виагра" стало самым популярным в Южной Корее среди поисковых запросов в новостных СМИ.

Напомним, что президент Южной Кореи Пак Кын Хе сейчас находится в центре внимания из-за скандала. Главу страны обвиняют в коррупции.