В Канаде проходит Кубок мира по хоккею, матч Россия – Швеция, счет которого не сильно обрадовал российских болельщиков, завершился победой скандинавов 2:1.

Хоккей, Россия – Швеция сегодня, какой счет

В понедельник ночью сборная России проиграла команде Швеции на Кубке мира по хоккею. Матч Россия – Швеция (хоккей, 2016 год) мог сложиться иначе, забей капитан команды Олега Знарка Александр Овечкин гол по правилам. Однако крайний форвард "Вашингтона" забросил шайбу рукой, а не клюшкой, так что гол на последних секундах при счёте 1:2 был отменён.

Кубок мира по хоккею 2016-го, Россия – Швеция

Первая половина встречи проходила в упорной борьбе, при этом команды обходились без заброшенных шайб. Однако шведы прибавили и дважды пробили российского вратаря Сергея Бобровского. В третьем периоде российская команда прибавила, и Александр Овечкин смог сравнять счёт дальним выстрелом. А за считанные секунды до конца встречи он же переправил шайбу в шведские ворота, но судьи, посмотрев повтор гола, решили его отменить за игру рукой. "Гола не было!" – заявил Овечкин "Спорт-Экспрессу".

Россия – Швеция, хоккей, прогноз

Перед игрой хоккейные болельщики сходились во мнении, что фаворитом встречи будут подопечные Олега Знарока, поскольку у россиян более звёздный состав в нападении. Однако матч показал, что как раз с нападением у россиян есть проблемы – лишь в концовке матча хоккеистам "Красной машины" удалось найти лазейку в шведские ворота.

Кубок мира по хоккею, Россия – Cеверная Америка

В ночь на вторник команда Олега Знарка проведёт второй матч Кубка мира, на этот раз соперниками россиян будут хоккеисты Северной Америки. Свой первый матч на турнире эта команда выиграла у Финляндии со счётом 4:1. Матч Россия – Северная Америка начнётся в 3.00.