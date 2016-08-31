На территории природного парка "Ергаки" (Красноярский край) произошёл инцидент, который вызвал шок даже у бывалых спасателей МЧС: четверо отдыхающих туристов решили оставить раненного товарища на милость природы прямо в горах, так как не хотели опоздать на свой рейс домой и потерять дорогие билеты, сообщает Сибирский региональный центр МЧС.

-30-летний турист серьезно повредил связки на ноге и не мог самостоятельно передвигаться по пересеченной горной местности. Четверо коллег по походу не стали жертвовать авиабилетами, приобретенными на обратную дорогу, и поспешили домой, по сути, оставив пострадавшего на произвол судьбы, - говорится на сайте ведомства.

Мало того, что "друзья" раненного решили последовать, как видимо, новой поговорке "четверо одного не ждут", так ещё и подумали, что их товарищ не стоит того, чтобы беспокоить спасателей, поэтому никому не сообщили о случившемся. О мужчине специалисты Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России узнали лишь через сутки, от матери пострадавшего, которая и рассказала эту историю. Прибыв на место происшествия, спасатели оказали пострадавшему первую помощь и помогли добраться до туристической базы.

-Спасатели в шоке и даже самые бывалые специалисты не берутся комментировать случай. Общеизвестно, что сплоченность и взаимовыручка в группе – непременный залог успешного похода. Самый пустяковый конфликт среди туристов может не только напрочь испортить настроение, но и плачевно закончиться для всего коллектива, - добавили в МЧС.