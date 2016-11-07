Пожарные из Омска решили подарить своим близким необычный подарок – они приняли участие в откровенной фотосъёмке для новогоднего календаря. Однако после идея приобрела благотворительный характер.

Мы поговорили с автором идеи пожарным Виталием Хапилиным, а также с его коллегой Александром Фадиным – они рассказал Metro, для чего и как создавался новогодний календарь.

– Первоначально эти календари мы планировали сделать в качестве подарка на Новый год для наших близких. Начали искать в интернете что-то подобное и наткнулись на календари австралийских и французских пожарных. Они тоже сфотографировались для календаря, но в благотворительных целях. Тогда предложил товарищам попробовать сделать что-то подобное, а деньги, вырученные от продажи календарей, направить в детское отделение ожогового центра. Они согласились, – рассказал Хапилин корреспонденту Metro.

По словам Виталия, все участники фотосъёмки профессиональные пожарные. С ними он знаком давно и не только по работе.

– Конечно, все мы действующие пожарные, – заметил пожарный. – Евгений, который в очках, он начальник караула в звании капитана – одним из первых приезжает на пожары. Мы с ним вместе с спортзал ходим, работали раньше вместе и часто встречались на пожарах. Александр, самый молодой, в звании сержанта – мы вместе работаем и занимаемся хоккеем. Я тоже пожарный в должности начальника смены службы пожаротушения в звании майора.

Благодаря своей тяжёлой, но благородной работе все участники фотосъёмки находятся в такой прекрасной физической форме, что им даже не пришлось никак специального к ней готовиться.

– Я с самого детства занимаюсь спортом, никогда не пил, не курил – веду здоровый образ жизни. У меня каждый день тренировки, а в свободное время занимаюсь хоккеем и работаю фитнес-тренером в зале, – рассказал Metro участник фотосессии пожарный Александр.

От первого лица "Я работаю пожарным четвёртый год. Когда я учился в школе, у нас проводились соревнования по пожарно-прикладному спорту. Так как я спортсмен, меня отправили на эти соревнования – там я и попробовал побегать по лестницам, пройти полосу препятствий с рукавами. Я занял первое место, мне вручили диплом и предложили пойти работать в пожарную охрану после армии, Сказали, что спортсмены им нужны. Так я и сделал." Александр Фадин, пожарный

После того, как все участники фотосъёмки дали своё согласие, предстояло получить одобрение руководства.

– Мы люди при погонах, поэтому без согласования с руководством на это не пошли бы. Сначала напечатали один экземпляр и показали его начальнику управления по Омской области. Спасибо ему за то, что он нас поддержал. Только после этого мы дали ход акции, – вспоминает Виталий.

Первая партия из 30 экземпляров разошлась очень быстро. Десять из них пожарные, как и планировали с самого начала, подарили своим близким, остальные 20 – раскупили за два дня. Сейчас печати ждут ещё 50 экземпляров, а Виталий продолжает принимать заказы от новых покупателей.