"Одноклассники" создали соцсеть "ДружОК" для домашних животных. Отныне хозяева могут выбирать самые "мимимишные" фотографии своих собак, кошек и других питомцев, создавать "звериные" профили и наслаждаться общением с такими же любителями хвостатых и мохнатых животных.

– Сложно представить себе человека, который не любил бы домашних животных, – рассказывают Metro разработчики проекта. – Питомцев многие считают полноценными членами семьи, ищут для них друзей, одежду, советы по уходу. Мы решили создать площадку, на которой люди смогли бы следить за жизнью животных, а также общаться с их владельцами. Хозяева смогут загружать фото и видео, добавлять друзей и следить за их жизнью в ленте новостей, обмениваться историями и советами в тематических сообществах. Главной особенностью соцсети “ДружОК” является то, что в сердце этого проекта находится не владелец, а сам питомец: его жизнь, его интересы, его друзья.

Пока соцсеть “ДружОК” работает в статусе бета-версии, её создатели собирают обратную связь от пользователей, в связи с чем некоторые функции будут добавлены позже.

– Активность пользователей будет поощряться системой рейтингов, в рамках которой заработанные баллы можно будет обменять на различные онлайн-бонусы, – сообщают разработчики. – Также пользователи смогут получить призы за участие в различных конкурсах и других инициативах.

При создании профиля питомца на сайте ok.ru/game/druzhok необходимо указывать его данные – к примеру, породу (если есть), возраст, пол. Также желательно выкладывать заглавную фотографию, которую будут видеть потенциальные друзья вашего животного.

Репортёр Metro воспользовался заманчивым предложением и создал аккаунт в соцсети для своей кошки Кристи, получив возможность ознакомиться с профилями тех, кого также заинтересовал проект.

Оказалось, что в первые часы работы соцсети "ДружОК" аккаунты животных создавали, в основном, дети. Один ребёнок очень творчески подошёл к делу и сделал профиль для... улитки! "Я улитка, ну и чо?" – гласит подпись под фотографией. Помимо улиток в соцсети можно встретить также хомяков, кроликов и много кого ещё.

В качестве друга для Кристи мы выбрали лабрадора Сэма – кошка очень доброжелательно относится к собакам и вряд ли стала бы возражать против такого знакомства. Хозяйка Сэма – 24-летняя жительница Краснодара Валерия Багрова, которая создала аккаунт для 3-месячного щенка. "Ищем друзей", – сообщается на страничке добродушного лабрадора.

– Сегодня зарегистрировались, всё пока нравится! – рассказывает Metro Валерия. – Хотим общаться о собаках, советоваться с другими собаководами. Пока Сэм маленький, подружку ему не ищем (улыбается)! Лабрадора купили у заводчиков, он у нас домашний любимец, уже как член семьи – без него никуда!