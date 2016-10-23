В выходные вокруг здания ГМИИ имени Пушкина на Волхонке было особенно людно. К длинной очереди из желающий попасть на выставку Рафаэля добавилась ещё одна – в ней собрались москвичи, которые решили воспользоваться возможностью попасть на основную экспозицию бесплатно. С начала прошлой недели билеты для желающих по сути оплачивает «Сбербанк» в честь своего юбилея.

Чтобы любители искусства и подарков не замёрзли, волонтёры разносят им чай и даже выдают пледы. Хвост очереди уже давно вышел из ворот ГМИИ и начал оборачиваться вокруг здания.

– Конечно, посетителей стало больше. Сейчас по бесплатным билетам к нам приходит 2–2,5 тысячи человек в день плюс ещё около трёх тысяч на выставку Рафаэля, хотя обычно это около тысячи человек в простой день, – рассказала Metro завотделом маркетинга и связей с общественностью ГМИИ Евгения Киселёва. – Пледы мы начали раздавать ещё с первых холодных дней, когда появилась очередь. Кроме того, на колоннаде есть кафе, где можно по очень скромным ценам купить кофе, а детей мы угощаем чаем бесплатно.

По словам вгении, сейчас здание музея работает на пределе своих возможностей, так как комфортная пропускная способность – 3000 человек. Гардероб работает в усиленном режиме.

За состоянием очереди можно в режиме реального времени следить на сайте мэра Москвы – там идёт трансляция с камеры видеонаблюдения «Окно в город», установленной на Волхонке. Бесплатным вход в музей останется до 30 октября.