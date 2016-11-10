30-летняя певица Наталья Ионова (Глюк'oZa) вновь вызвала восхищение у своих поклонников, опубликовав на своей страничке в Instagram провокационную фотографию.

Глюкоза выложила фотографию чёрных трусов с корсетом и подписала её: "Такой теперь будет моя опа".

Обычно Наталья Ионова выкладывает снимки, на которых она предстаёт в откровенных нарядах, но на этот раз певица выложила изображение предмета туалета на манекене.

Подписчики Глюк'oZы не скупятся в комплиментах на её страничке в Instagram.

"И плачь Европа! А у тебя – самая, самая, самая красивая опа!" – написала, например, _lyubluasha_. "Юбка для "Красотки" с бродвея", – подчеркнула Swetlanagorn.