Муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев презентовал в Москве книгу о своей жизни с певицей и борьбе с её болезнью

На примерно 250 страницах книги "Жанна" он подробно рассказывает свою историю, разбавляя её вставками с инструкциями, подсказками и справками для тех, кто столкнулся с раком: к кому обратиться, куда позвонить, какие книги почитать, какими Интернет-ресурсами воспользоваться.

– Средства от продажи книги я перечислю в фонд помощи хосписам "Вера", – рассказал собравшимся Дмитрий.

Но журналистов, пришедших на презентацию, больше интересовала не книга, не воспоминания телеведущего о жене, не знания о страшной болезни, а подробности личной жизни.

Сначала большинство вопросов касались сына Платона.

-Это моя главная любовь и всё моё свободное время посвящено именно ему. Платон ходит в английскую школу, обыкновенный детский сад, на гимнастику, в бассейн, на лепку и на уроки музыки, – отвечал Дмитрий. – Для меня очень важно быть честным со своим ребёнком, я буду читать эту книгу вместе с ним, потому что для меня очень важно, чтобы он знал, что происходило с нами и как он, наш сын, поддерживал нас в этих непростых условиях. Я понимаю, что ему будет сложно и что немало откровенных разговоров нам предстоит.

Но пока сыну всего три с половиной года, Дмитрий в разговорах с сыном обходит тему смерти стороной, зато много рассказывает мальчику о жизни мамы.

- Давайте делать скидку на то, что мальчишке три с половиной года. Я не говорю ему, что мама космонавт или капитан дальнего плаванья и вернётся позже. Я не сторонник того, чтобы врать. И на вопросы, которые возникают, я, конечно же, отвечаю. Мы говорим об очень простых бытовых вещах: её любимый десерт в кафе, её любимые песни, наши любимые песни, города, в которых мы путешествовали, и те, которые мы посетили уже вместе с ним. Мне хочется, чтобы, несмотря на то, что Жанны нет с нами физически, Платон ощущал её присутствие.

Один из таких моментов описан в книге: уже после смерти Жанны мальчик, сам того не зная, выбрал из меню в её любимом кафе любимый морковный торт своей мамы.

– Он спрашивает про бабушку с дедушкой? – постепенно журналисты начали «двигаться» в сторону темы конфликтных и скандальных отношений Дмитрия с родителями Жанны, связь с которыми не налажена до сих пор.

–Нет. К сожалению. Я был бы и рад, но не спрашивает.

-Нужно ли было в этой книге делать уколы в адрес родителей Жанны?

–Я не ставил перед собой цель кого-то обвинять, – заверил Шепелев. – Мне кажется, нет ничего более стыдного чем выносить семейное непонимание в книге, которая предназначена совершенно для другого. Очень многое из того что можно было бы написать о взаимоотношениях, я не включил и сделал это совершенно осознанно, книга не для этого. Те вещи, которые вы называете уколами, необходимы для описания ситуации, в которой находилась наша семья и, вполне возможно, может оказаться любая другая. Ничего личного.

Уколы это или нет, но в книге Дмитрий действительно из главы в главу возвращается к утверждениям о том, что, пока он искал для Жанны врачей, клиники и новые методики лечения, родители бездействовали: ожидали, что всё решится само собой. Вот два таких отрывка:

«Родители Жанны будто и вовсе исключили себя из процесса поиска спасения для дочери. До сего дня я не нахожу этому объяснения. Как это возможно?»

«В лице матери Жанны мне не удалось найти ни союзника, ни поддержки. Я ощущал, что в происходящем винят меня и, не прилагая усилий, ждут, что всё это я должен исправить».

В книге Дмитрий говорит и о том, что сама Жанна до болезни избегала общения с родными и строго дозировала его.

При этом, сам ведущий не отрицает, что во время лечения Жанны её мама перелетала вместе с парой из города в город, из страны в страну, чтобы, пока он постоянно находится с Жанной, быть с Платоном.

Однако сейчас, по словам Дмитрия, Владимир и Ольга Фриске не горят желанием видеть внука:

–Последний раз бабушка видела Платона в апреле, а дедушка за полтора года – только один раз. Они не соглашаются с тем, чтобы приехать и навестить своего внука.

–А куда приехать? – интересовались журналисты.

–Давайте это я буду обсуждать уже не с вами.

Когда в ответ от журналистов последовало возмущённое: «Это неправда!» и «Они говорят по-другому», Шепелев не выдержал:

–Ребятушки, вы пришли мне советы давать, как мне жить? Обратите сейчас ваше внимание на книгу, а не говорите мне, как строить отношения в моей собственной семье! Разберитесь со своей!

Однако, этой темой работники СМИ в своих нападках не ограничились. Дальше они стали с упрёком спрашивать его пропавших миллионах, собранных Русфондом на лечение Жанны: «Как же в следующий раз верить? Люди скинутся, а потом опять 20 миллионов куда-то пропадут?»

– Эта новость стала для меня таким же шоком, как и для всей страны. И я не чувствую ответственности за пропажу денег, поскольку не распоряжался этими счетами, – уверял он. – Этим должен заниматься не я, а Следственный комитет. Я никак не могу на эту ситуацию повлиять.

При этом, в книге Шепелев делает акцент на том, что доступ к счёту, на котором должны были остаться деньги, имели только Жанна и её мама.