Жительница блокадного Ленинграда Флора Геращенко направила иск к комитету по культуре в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Она требует убрать торжественно установленную 16 июня на Захарьевской улице в центре Петербурга памятную доску финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму. Табличка вызвала не менее ожесточенные споры, чем пресловутый мост Кадырова: многие люди придерживаются мнения, что мемориальная доска оскорбляет чувства ветеранов и блокадников, так как Маннергейм участвовал в войне против России и был «пособником нацистов». Другие, напротив, уверены что появление таблички уместно, так как маршал многие годы служил в Императорской армии и жил в Петербурге, и имеет к городу непосредственное отношение.

Впрочем, недовольных очевидно больше - мемориальную табличку обливали красной краской и зеленкой, проводили серии одиночных пикетов с требованием убрать доску. Под давлением общественного мнения власти даже вынесли решение демонтировать табличку, но сделано это не было. Иск Геращенко - уже вторая попытка обжаловать установку таблички через суд. Петербуржец Павел Кузнецов уже пробовал судиться со Смольным и комитетом по культуре, чтобы доску убрали, но потерпел неудачу - Смольнинский суд ему отказал. Его иск представлял адвокат Илья Ремесло, он же будет защищать интересы Флоры Геращенко в суде, если до него дойдет.

"Она увидела, что я занимаюсь этой доской, вышла на меня через интернет. Мы с ней пообщались, и она дала мне поручение представлять ее интересы по иску к комитету по культуре о демонтаже этой доски", — сообщил Ремесло.

Флора Геращенко родилась в 1940 году и проживала в блокадном Ленинграде до эвакуации в 1942 году. В детстве долгое время лечилась от дистрофии. В настоящее время блокадница живет в Мурманске.