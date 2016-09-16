Крупное ДТП случилось утром 16 сентября в Петербурге на Каменноостровском проспекте. По сообщениям автомобилистов, столкнулись два джипа-паркетника. Один опрокинулся на бок.

Все случилось около восьми часов утра в пятницу у Ушаковского моста на Каменноостровском. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники полиции, но пробка в час пик из-за аварии образовалась огромная.

Известно, что один из участников ДТП - автомобиль SsangYong. По предварительным данным, водители машин не пострадали.

Очевидцы рассказывают, что причиной аварии могли стать дорожные условия.

"Там очень коварные рельсы - в дождь особенно, если превысить в повороте скорость, то как раз туда и выкидывает...", - уточняют автомобилисты.

В обстоятельствах и причинах ДТП на Каменноостровском разберутся инспекторы ГИБДД. Перевернувшийся автомобиль спустя час после аварии увез с места ДТП эвакуатор.