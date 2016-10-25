Дирекция КАД перешла на зимний режим организации работ по содержанию дороги. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Выполнен ряд мероприятий для обеспечения безопасного движения по кольцевой, проверена готовность подрядчиков к зиме (вся ли дорожная техника "в работе", есть ли противогололедные материалы).

- Организованно круглосуточное дежурство ответственных работников и готовность дорожно-эксплуатационной техники для оперативного принятия мер по ликвидации зимней скользкости и снегоочистке независимо от времени суток. Обеспечен особый контроль за систематическим проведением в период неблагоприятных погодно-климатических условий превентивных противогололёдных мероприятий на участках КАД, подверженных образованию зимней скользкости, - сообщил Metro начальник территориального ситуационного центра ФКУ ДСТО "Санкт-Петербург" Илья Пузыревский.

Отмечается, что в полном объёме на КАД заготовлены противогололедные материалы, которые складированы на 5 производственных базах равноудаленных друг от друга на всей протяжённости КАД. Также проверены и испытаны отопительные системы производственных баз. Оборудованы теплые стояночные боксы для техники, помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей.

Для содержания участков КАД в зимний период будет задействовано 97 единиц специальной дорожно-эксплуатационной техники оборудованной бортовыми навигационно-связными терминалами ГЛОНАСС.

- Кроме того для борьбы с зимней скользкостью будет использоваться собственная автоматизированная система метеорологического обеспечения включающая в себя 32 дорожные метеостанции и 212 датчиков контролирующих состояние поверхности дорожного покрытия, - добавил Пузыревский.