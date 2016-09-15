Летом фотоловушка Сайлюгемского национального парка сняла видео с детёнышем сайлюгемского медведя, о котором впервые заговорили ещё в прошлого веке. До сих пор нет научных доказательств его существования, и чтобы учёные его официально признали, нужны биологические свидетельства.

– Очевидно, что где-то рядом с медвежонком была и его мама, – рассказывает Metro заместитель директора парка по науке Денис Маликов. – Раньше в том месте было волчье логово. Видимо, волчица почуяла что-то неладное и унесла волчат. Но свято место пусто не бывает, к логову стали приходить другие животные – сурки, суслики. В какой-то момент нора заинтересовала медвежонка.

Эксперт подчеркнул, что ещё рано говорить, что сайлюгемский медведь – это какой-то новый вид косолапых.

– Речь пока идёт о популяции медведей, которые живут в нетипичных условиях, – поясняет Metro Маликов. – Именно эта популяция была в своё время внесена в Красную книгу республики Алтай. Она практически не изучена.

Впервые на нетипичного медведя обратил внимание зоолог Генрих Собанский – в середине прошлого века ему удалось даже сделать несколько его фотографий.

– Он заметил, что популяция этих медведей – обособленная, из-за того, что в наших местах много скал и рек, – рассказывает Маликов. – То есть, вероятность, что местные медведи как-то взаимодействуют с косолапыми из Тайги или других районов, нет. Собранский сделал несколько чёрно-белых фотографий и обратил внимание на внешние различия медведей. Как заметил учёный, сайлюгемские медведи меньше других, и у них более светлая окраска.

Специалисты парка в последние годы уже несколько раз видели сайлюгемских медведей – однажды им попалась самка с медвежонком, в другой раз они сделали фотографию самца. Теперь у них есть и видео с медвежонком.

– Как тут выживают эти медведи – совершенно непонятно, – пожимает плечами Маликов. – Судя по всему, они мясоеды, поскольку растительность здесь скудная. И добывают сурков, выкапывают их из земли. Мы видели здесь глубокие ямы.

Специалистам парка необходимо собрать генетический материал – если окажется, что на Алтае действительно есть новый вид медведя, это может стать научной сенсацией.

– Вот если бы мы получили для исследований хотя бы шкуру или череп... – вздыхает Маликов. – Скорее всего, пока мы сможем найти только экскременты.