Серьезный пожар ликвидировали спасатели ранним утром в среду, 21 декабря, в Калининском районе города на Учительской улице. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу, сообщение о происшествии поступило в 04.35. В доме 12 корпус 2 горела трёхкомнатная квартира. По данным ведомства, горела обстановка на площади 14 квадратных метров, однако очевидцы выложили фото, на которых видно, что пламя вырывается из двух окон квартиры. Пожар ликвидировали три пожарных расчёта.

По словам очевидцев, в квартире сгорел мужчина.

- Дверь пилили болгаркой, так что либо квартира пустая была, либо..., - рассказывают очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург". - Пред тем, как доехать, пожарные разбудили весь район, так как им было не попасть на место происшествия. Но как только добрались, всё быстро потушили. Была вероятность взрыва газа, но тоже обошлось. Весь дом, как и парадную, не эвакуировали.

Как уточнили местные жители, вывели не всю парадную, а жильцов 5-го этажа, на котором горела квартира.

- Я живу во второй парадной, а пожар произошёл в первой, - пишет еще одна свидетельница. - Полыхал весь 5 этаж, вывели на улицу. Один труп - мужчину спасти не удалось.

Официального подтверждения о погибшем пока не было. Обстоятельства уточняются.