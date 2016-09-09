Павел Астахов освобождён от должности Уполномоченного при президенте по правам ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что Павел Астахов уволен Путиным по собственному желанию.

"Владимир Путин своим Указом освободил Павла Астахова от должности Уполномоченного при Президенте по правам ребёнка по собственному желанию", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Уже назначен преемник Павла Астахова. Новым детским омбудсменом стала Анна Кузнецова. Она - мать шестерых детей, президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Покров", глава регионального исполкома ОНФ в Пензе.

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Указ о ее назначении на пост омбудсмена пресс-служба Кремля распространила в пятницу. По словам Пескова, "ранее Путин провел в Кремле беседу с Кузнецовой".

50-летний Астахов занимал пост уполномоченного по правам детей с декабря 2009 года. О его возможном увольнении стало известно еще в конце июня. Общественность требовала освободить Астахова от должности после гибели детей в лагере в Карелии на Сям-озере.

Скандал разгорелся после того, как в Сети попало видео встречи Астахова с выжившими после трагедии детьми. Омбудсмен спросил девочек: «Ну что, как поплавали?».

В начале июля Астахов ушел в отпуск. Об отставке после отпуска источники в администрации президента, а также подтверждал и сам Астахов.