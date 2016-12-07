Илья Лагутенко – лидер группы "Мумий Тролль", исполнил песню для финского мультфильма "Муми-тролли и Рождество".

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Сам мультфильм выйдет в Финляндии в декабре 2017 года. В это время страна будет отмечать столетие своей независимости.

Зимнюю оригинальную песню муми-троллей "Bring The Snow" написал финский музыкант Йори Съероос. Музыку для неё исполняет Пражский филармонический оркестр. С вокалом получился настоящий сюрприз: его записали на 23 языках. Все версии доступны на YouTube.

Кстати, Илья Лагутенко лично сочинил для песни русский текст.