Основатель одной из ветеринарных клиник Москвы Екатерина Барабанова организовала в Интернете группу, которая спасает от смерти лошадей, отправленных на убой.

Предыстория

Всё началось в тот день, когда Екатерина возвращалась на машине со свадьбы друзей. Проезжая Пензу, увидела гуляющих лошадей. Ветеринар не только по образованию, но и по призванию, она узнала, что коней здесь откармливают для того, чтобы пустить на мясо. В Пензе 2 огромных убойных цеха. Заехав на конебойню, ветврач увидела жеребёнка, мимо которого не смогла пройти.

— Он стоял в тёмном углу, в жиже и каше. Весь во вшах и паразитах. Я сразу захотела его забрать, но продавать жеребца отказывались: уже взвесили и через два дня должны были отправить на убой, — вспоминает Екатерина.

На бойне предлагали породистых лошадей, рассказывали, что от этого хозяева отказались из-за его дикого нрава. Екатерина была очень удивлена услышанному. С ней конь себя вёл по-другому. Видимо, почувствовал, что она его спасать пришла.

— Он посмотрел мне в глаза и облизал мою руку… И я, несмотря ни на что, решила, что заберу его себе. У меня на тот момент в голове была только одна мысль: ему осталось жить два дня. Я готова была сделать все, лишь бы он остался в живых, – признаётся Metro Екатерина.

Забрав малыша, так называет спасительница своего коня, она окружила его любовью и заботой, поселила в конюшне рядом со своим загородным домом. Ради него даже на работу до сих пор ездит из области.

Уже через 5 дней жеребёнок стал отзываться на имя, а через две недели - полностью доверился, и теперь ходит за хозяйкой хвостиком. Нашёл общий язык и с местными собаками – облизывают друг другу носы.

Екатерина уверена, что даже к самой дикой и неуправляемой лошади можно найти подход. Было бы желание!

Появление группы в социальной сети

После того, как приручила коня, она начала искать хозяев другим лошадям, отправленным на убой.

— Я открыла группу в соцсети “Подари надежду. Неравнодушные к спасению лошадей” и стала выставлять фото коней, которых готовят отправить на убой. Многие подписчики сначала просто делали репосты, потом стали волонтёрами, – говорит Metro активистка.

Поддержка Интернет-сообщества

Сейчас в команде порядка 12 человек, они помогают распространять информацию в разных городах. Инна Моисеева из Рязани — одна из них.

— Случайно в соцсетях увидела перепост из группы. Перешла по ссылке, потому что давно хотела приобрести лошадь. Правда, хотелось взять породистую, с родословной, а когда начала смотреть фото лошадей, которых готовят на убой, передумала. Так жалко стало. Увидела информацию про мерина, которому осталось жить один день. И теперь он живёт у меня, — рассказывает Metro Инна.

Сейчас она помогает Екатерине. Звонит друзьям-лошадникам, которые могли бы спасти коней, но редко заходят в соцсети.

Наталья Кутузова из Петербурга тоже обрела друга благодаря этой группе и теперь помогает связываться с коневозами, транспортировать лошадей, а иногда и просто выбрать человеку более подходящего по характеру коня.

— В Сети сейчас немало подобных групп. Но почти во всех занимаются бизнесом, берут процент. Екатерина делает всё это безвозмездно. Более того — периодически сама оплачивает бензин и другие расходы. А мы, волонтёры, ей в этом, по возможности, стараемся помочь, — делится с Metro Наталья.

За 8 месяцев группе неравнодушных удалось спасти около 35 лошадей. Сейчас Екатерина расширяет географию конебоен, с которых вызволяет животных. К Пензе добавился Липецк и Тамбов. Желающие забрать коней в добрые руки находятся, однако среди них есть и те, кому лошадей не отдают.

— Некоторые хотят купить их, чтобы потом возить людей за деньги. Для лошади это ад. Моя задача — сделать так, чтобы спасение не повлекло за собой пытку. Поэтому я особенно внимательно отношусь к проверке личности человека, который изъявляет желание забрать коня. Не отдаю лошадей перекупщикам или мясникам. Делаю все для того, чтобы пристроенные больше никогда не поменяли хозяев. Это очень важно, — объясняет Metro Екатерина.

Планы на будущее

Сегодня организатор сообщества неравнодушных собирается проехать по всей России, и лично увидеться с каждым человеком, которому отдала лошадь. Всё это она будет снимать на камеру, а потом показывать своим подписчикам, чтобы о проблеме узнало ещё больше людей. Ведь лошадей отдают на бойни сотнями.





