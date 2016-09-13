Об этой истории мы узнали от участника событий, одного из создателей сети кошачьих антикафе Егора Кузина.

– Знакомая сообщила, что на путях станции «Красные ворота» находится котёнок, что она уже пыталась вызвать спасателей, но не получилось, – рассказал он Metro. –И тогда я поехал туда с помощницами.

Котёнок действительно сидел на рельсах. Мужчина стал пытаться повлиять на сотрудников станции, чтобы пушистое создание немедленно достали. Но ему объяснили, что сделать это сию секунду нельзя: вытащить животное длинными щипцами для упавших предметов у дежурной по станции не получилось, спускаться на рельсы, пока их не обесточат, нельзя, а во время обхода котёнок убегает и прячется.

Тогда упрямый Егор сиганул вниз сам, и сотрудникам станции пришлось поднимать на платформу его.

– Я рассчитал время, у меня должно было быть полторы минуты между поездами, но оказалось меньше. Котёнка я не поймал, он убежал... Но благодаря моему прыжку все поняли, что таких, как я, может быть ещё много, так что котёнка надо вытаскивать!

Однако в метрополитене эту ситуацию видят иначе.

– Мужчина сначала наорал на нашу дежурную, а потом чуть не оказался под колёсами поезда. Машинисту пришлось применить экстренное торможение, пассажиры могли получить травмы! – заявил пресс-секретарь главы метрополитена Андрей Кружалин. – При этом котёнку ничего не угрожало, он прятался под платформой и вечером его достал машинист-инструктор. Такое геройство вносит коррективы в работу главного перевозчика страны. Мы призываем пассажиров, которые видят, что животное на рельсах в опасности, сообщать персоналу станции, чтобы диспетчер остановил поезд. А если состав уже подходит, нужно подойти к началу платформы и посигналить круговыми движениями руки или телефона с подсветкой.

Кружалин также добавил, что кошек не всегда нужно спасать с рельсов: они прячутся от поезда сами:

– Говорить о спасении не всегда правильно. Они сидят там, где безопасно и ждут подходящего момента чтобы выбраться. А вот собаки боятся и нервничают, бегают по путям, и это опасно!

И всё-таки эта история закончилась хорошо. Двухмесячную кошечку взяла к себе сердобольная Надежда, которая заметила котёнка за несколько часов до кульминации нашего «триллера» и специально оставила дежурным свой номер телефона.

– Когда я пришла забирать котёнка, она дралась и мы загоняли её в сумку семафором. У неё был наполовину отрезанный хвостик, и его пришлось ампутировать, – рассказывала женщина Metro, а на фоне её голоса слышалось многоголосое мяуканье: в семье Надежды это уже пятая спасённая кошка, – поэтому мы назвали её Рыська. Ещё у неё сломан пальчик и сейчас стоит катетер на ручке. Спасибо ветеринарам, которые нас знают и приняли по самому низкому тарифу. Сейчас она уже чувствует себя хорошо. Рыська безумно ласковая!