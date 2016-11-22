Житель Москвы Роман Масленников подал иск в Останкинский суд с претензией к государственному предприятию телевизионный технический центр (ФГУП ТТЦ) "Останкино". Он потребовал от компании компенсацию за причинение вреда его здоровью, полученного в результате просмотра телепередач на центральных каналах.

Как заявил Metro Масленников, он оценивает сумму компенсации морального вреда за причинённый ущерб здоровью в размере 987 тысяч 654 рубля. Также он требует давать в телепередачах информацию о том, что они могут принести вред и вызывать телезависимость.

"Я обсуждал этот вопрос с адвокатом и он высчитал сумму ущерба по своей какой-то формуле. Врач, обследовавший меня в связи с моими жалобами, поставил диагноз вегетососудистая дистония и хроническая усталость. Он порекомендовал разные препараты, а также посоветовал изменить образ жизни", – заявил собеседник.

Истец также пояснил, что регулярный просмотр телевизионных передач привел к негативным последствиям в виде понижения коэффициента интеллекта (IQ). При этом он уточнил, что речь идёт о программах вечернего прайм-тайма на центральных каналах: Первый и Второй.

Как говорится в заявлении (копию документа предоставили Metro), у истца стала ухудшаться память, а мыслительные процессы затормозились.



"Как следствие постоянного плохого самочувствия, мои мыслительные процессы затормозились и на лицо явное нарушение памяти и замедление умственных процессов. Одна из причин этого - избыточная инфомрация, которая бесконечным поток транслируется из телевизора: телешоу, новости, реклама, сериалы, фильмы и т.д. Не удивительно, что воздействие просмотра телевизора напрямую снижает мою умственную работсоспособность", – говорится в документе.

Масленников считает, что "Останкино" нарушает его права как потребителя на получение информации о вреде предоставляемых в виде телевещания услуг.