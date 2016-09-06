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Обновлено : Сегодня 11:39
- Опубликовано : Сегодня 10:55

Москва превращается в лес сотовых вышек

  • Данила Белов

Metro Узнало, как можно попытаться спасти город от засилья мобильных станций

Москва превращается в лес сотовых вышек

Василий Кузьмичёнок

Фото:

Мобильная связь в Москве с каждым годом становится всё лучше и стабильнее, а зона охвата Интернета обширнее. И хотя развитие хорошей связи является позитивным явлением, оно имеет и побочный эффект – огромное число  сотовых вышек в столице.  

– Сам их вид – боксы, висящие на столбах, – это явно никуда не годится, – заявил Metro  эксперт в области охраны памятников,  координатор «Архнадзора» и коалиции «В защиту Москвы» Андрей Новичков. – Моё личное мнение: эти столбы надо демонтировать. Я иду по городу, и они везде. У нас городская администрация заявляет, что хочет избавиться от проводов над дорогами, от фонарных столбов, о том, что пытается их стилизовать под  старину... И тут вдруг появляется масса уродливых столбов с ящикам. Я считаю, что эту проблему надо прорабатывать с экспертами и с Комитетом по архитектуре Москвы. 

 В то же время руководитель Центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов отметил Metro, что ликвидацией сотовых вышек проблему не решить. В Москве много объектов, которые не нравятся горожанам.  Нельзя бездумно сносить всё подряд, надеясь, что ситуация от этого улучшится.

– В городе очень много всего, что портит внешний вид. Это не только мобильные станции, но и кабельные хозяйства, те же туалеты, которые установлены так, что туристы не могут сделать нормальные фотографии, – объяснил он Metro. – Многие говорят про европейские дизайнерские решения проблемы засилья антенн. Но люди забывают, что существуют определённые регламенты по техническим элементам городской инфраструктуры. В Европе они одни, у нас другие. Так что в связи с этим толку от того, что мы можем увидеть на Западе, нет. На самом деле каких-то практических технологических решений, по сути, не существует, тут надо менять всю систему размещения технических объектов в городе и правильно расставлять приоритеты исходя из стратегических целей столицы.

  Надо отметить, что с позицией Мурунова согласны далеко не все. Архитектор и футуролог Артур Скижали-Вейс считает, что у властей города всё же есть возможность в сложившихся жилых районах городов ставить не отдельно стоящие, пугающие жителей вышки – ретрансляторы (торчащие как попало) высотой 50–70 метров, а переходить на красивые, изящные дизайнерские опоры  двойного назначения, совмещённые, например, со столбами уличного освещения в 30–40 метров высотой, закладывая их в генеральные планы благоустройства территорий.

– Вышки можно маскировать, – заявил он. – Например, имитируя растущие деревья – высотные ели, пальмы и даже кактусы. Подобное уже применятся сейчас в разных странах. Это актуально при размещении вышек в парках, на бульварах или в городской лесополосе для сохранения окружающего ландшафта. Ещё можно арендовать крыши существующих высотных зданий в районе, располагая там компактное оборудование мобильных операторов и убирая их утилитарный назойливый вид с глаз  горожан.

При этом архитектор-футурист не боится думать и о будущем. По его мнению, в скором времени проблема сотовых вышек вообще перестанет существовать, так как современные технологии дают больше пространства для манёвра в этой сфере.

– Будущее размещения мобильных станций операторов сотовой связи в 21–22-м веке – это не наземное размещение, а воздушное, – заявил Скижали-Вейс. – Во всём уже мире ведутся разработки системы стратосферного размещения платформ связи на дирижаблях и аэростатах. В Великобритании, например, проектируемая система дирижаблей, занимающих стационарную орбиту у границы стратосферы на высоте 20 км, может оставаться там на протяжении нескольких лет. Работоспособность беспилотных платформ управляется с земли и обеспечивается энергией солнечными батареями, расположенными в верхней части оболочки дирижаблей.  Похожие исследования ведутся сейчас и в Японии. Система дирижаблей может заменить не только нынешние 4 тыс. мачт, но ещё и 10 тыс. мачт в будущем для работы телефонов следующего поколения. «Сотовую вакханалию» пора заканчивать и создавать инженерную инфраструктуру нового типа, тем более что на пороге уже 5G и «интернет вещей», для которого понадобится просто сумасшедший объём трафика, поставляемого потребителю интернет-услуг.

Цитата

Архитектор-фантаст и футуролог  Артур Скижали-Вейс 

«Подобные инженерные сооружения высотой 50–70 метров «агрессивно-милитаристской» эстетики больше подходят для промышленных зон и военных баз, чем для застройки жилых районов».

 

                                  Вышки нужны в спальных районах для связи

 

Пресс-секретарь Департамента информационных технологий Москвы Елена Новикова  объяснила Metro, что  высота вышек, их количество обусловлены обстоятельствами, в которых их приходится устанавливать.

 – Эти конструкции устанавливаются преимущественно в спальных районах, где нет возможности обеспечить жителям качественную и надёжную связь другим способом – поблизости мало офисных и административных зданий, а для установки оборудования на жилых домах требуется согласие двух третей собственников. Высота опор продиктована особенностями сотовой связи новых поколений – 3G и 4G требуют более плотной и более низкой установки базовых станций.

В скором времени по заявкам операторов число таких установок может увеличиться примерно до 3 тыс., в основном за счёт Троицкого и Новомосковского округов, которые всё ещё испытывают проблемы со связью. В «старой» же Москве модернизация сетей 3G и 4G в целом завершена.

– При этом надо отметить, что Роспотребнадзор стал фиксировать больше заявок на проверку соблюдения норм излучения, – добавила Новикова. – За прошлый год только одна из этих дорогостоящих проверок с помощью специального оборудования выявила незначительное превышение норм. Российские нормативы безопасного уровня излучения одни из самых строгих в мире –  10 мкВт/см². 

Для профилактики радиофобии в Москве вешают информационные плакаты  

Для профилактики радиофобии в Москве вешают информационные плакаты  

Департамент информационных технологий Москвы

Фото:

                                                          Столбам нужна маскировка

Преподаватель программы BA (Hons) Product Design, Британская высшая школа дизайна Степан Пьяных:

-Проблема специфического внешнего вида сотовых вышек довольно остра по всему миру в рамках городского планирования. Однако совсем уж дизайнерских решений этой проблемы мне известно не так уж много. В основном такие вышки либо вживляют в архитектурные сооружения, либо маскируют под другие элементы местного пейзажа. Так, например, на Западе можно найти немало вышек, спрятанных внутри искусственных деревьев или огромных кактусов, а также флагштоках и даже церковных крестах. У нас же с вышками в визуальном плане всё очень плохо. Несмотря на то что они встречаются повсеместно, в их облике почти нет ничего обобщающего. Это даже не говоря о том, что многие из них выглядят так, как     будто они были собраны местным радиолюбителем. Их замечают как жители города, так и его гости, осознают они это или нет.

Цифра

2,5 тыс. таких конструкций установлено по городу в настоящее время.

pikabu.ru

Фото:

В других странах уже давно существуют методы борьбы с засильем сотовых вышек

«Деревья»

В городской среде мобильные станции чаще всего пытаются замаскировать под деревья. Огромные короба прячут под панелями, имитирующими листву и ветки.

pikabu.ru

Фото:

«Пальмы»

В Майами вышки – большая проблема, так как могут оттолкнуть туристов. К счастью, имитация пальм легко прячет все антенны и лишний раз напоминает о солнце и пляже.

pikabu.ru

Фото:

«Кактусы»

В американском штате Аризона,  где высоких деревьев не так уж и много, сотовые вышки предпочитают маскировать под типичные для местности кактусы.

скриншот Youtube

Фото:

«Дирижабли»

Проектируемая Францией система дирижаблей StratoBus, как предполагается, должна занимать орбиту на высоте 20 км и может оставаться там на протяжении 5 лет. Там уж точно это никому глаза резать не будет.

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