Москва превращается в лес сотовых вышек

Мобильная связь в Москве с каждым годом становится всё лучше и стабильнее, а зона охвата Интернета обширнее. И хотя развитие хорошей связи является позитивным явлением, оно имеет и побочный эффект – огромное число сотовых вышек в столице.

– Сам их вид – боксы, висящие на столбах, – это явно никуда не годится, – заявил Metro эксперт в области охраны памятников, координатор «Архнадзора» и коалиции «В защиту Москвы» Андрей Новичков. – Моё личное мнение: эти столбы надо демонтировать. Я иду по городу, и они везде. У нас городская администрация заявляет, что хочет избавиться от проводов над дорогами, от фонарных столбов, о том, что пытается их стилизовать под старину... И тут вдруг появляется масса уродливых столбов с ящикам. Я считаю, что эту проблему надо прорабатывать с экспертами и с Комитетом по архитектуре Москвы.

В то же время руководитель Центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов отметил Metro, что ликвидацией сотовых вышек проблему не решить. В Москве много объектов, которые не нравятся горожанам. Нельзя бездумно сносить всё подряд, надеясь, что ситуация от этого улучшится.

– В городе очень много всего, что портит внешний вид. Это не только мобильные станции, но и кабельные хозяйства, те же туалеты, которые установлены так, что туристы не могут сделать нормальные фотографии, – объяснил он Metro. – Многие говорят про европейские дизайнерские решения проблемы засилья антенн. Но люди забывают, что существуют определённые регламенты по техническим элементам городской инфраструктуры. В Европе они одни, у нас другие. Так что в связи с этим толку от того, что мы можем увидеть на Западе, нет. На самом деле каких-то практических технологических решений, по сути, не существует, тут надо менять всю систему размещения технических объектов в городе и правильно расставлять приоритеты исходя из стратегических целей столицы.

Надо отметить, что с позицией Мурунова согласны далеко не все. Архитектор и футуролог Артур Скижали-Вейс считает, что у властей города всё же есть возможность в сложившихся жилых районах городов ставить не отдельно стоящие, пугающие жителей вышки – ретрансляторы (торчащие как попало) высотой 50–70 метров, а переходить на красивые, изящные дизайнерские опоры двойного назначения, совмещённые, например, со столбами уличного освещения в 30–40 метров высотой, закладывая их в генеральные планы благоустройства территорий.

– Вышки можно маскировать, – заявил он. – Например, имитируя растущие деревья – высотные ели, пальмы и даже кактусы. Подобное уже применятся сейчас в разных странах. Это актуально при размещении вышек в парках, на бульварах или в городской лесополосе для сохранения окружающего ландшафта. Ещё можно арендовать крыши существующих высотных зданий в районе, располагая там компактное оборудование мобильных операторов и убирая их утилитарный назойливый вид с глаз горожан.

При этом архитектор-футурист не боится думать и о будущем. По его мнению, в скором времени проблема сотовых вышек вообще перестанет существовать, так как современные технологии дают больше пространства для манёвра в этой сфере.

– Будущее размещения мобильных станций операторов сотовой связи в 21–22-м веке – это не наземное размещение, а воздушное, – заявил Скижали-Вейс. – Во всём уже мире ведутся разработки системы стратосферного размещения платформ связи на дирижаблях и аэростатах. В Великобритании, например, проектируемая система дирижаблей, занимающих стационарную орбиту у границы стратосферы на высоте 20 км, может оставаться там на протяжении нескольких лет. Работоспособность беспилотных платформ управляется с земли и обеспечивается энергией солнечными батареями, расположенными в верхней части оболочки дирижаблей. Похожие исследования ведутся сейчас и в Японии. Система дирижаблей может заменить не только нынешние 4 тыс. мачт, но ещё и 10 тыс. мачт в будущем для работы телефонов следующего поколения. «Сотовую вакханалию» пора заканчивать и создавать инженерную инфраструктуру нового типа, тем более что на пороге уже 5G и «интернет вещей», для которого понадобится просто сумасшедший объём трафика, поставляемого потребителю интернет-услуг.