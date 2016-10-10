Россия и Белоруссия договорились по нефтегазовому вопросу. Об этом в понедельник заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, две страны даже вышли на подписание документа в сфере поставок энергоносителей в Белоруссию из России.

– Я вчера познакомился с докладом правительства по нефтегазовым вопросам с Российской Федерацией. Я так понимаю, что очередные баталии закончены и нам удалось выйти на подписание соответствующего документа, проблемные вопросы, по крайней мере на вчерашний день, были согласованы и сняты, — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

Напомним, что разногласия стран по поводу цены на российские энергоносители возникли в начале года.

Минск был не согласен с контрактной ценой в 132,77 доллара за тысячу кубометров, Россия же настаивала на том, чтобы Белоруссия платила в рамках контракта. При этом долг белорусский стороны за российские газ, по данным Минэнерго РФ, на октябрь 2016 года составлял 270-300 миллионов долларов.

В пятницу, 7 октября, Лукашенко заявил о том, что Белоруссия ведёт переговоры с Ираном о поставке нефти.



