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1 сентября 19-летний студент Филипп Романов при помощи своего телескопа и фотоаппарата заснял покрытие звезды TYC 6349-00855-1 астероидом Эмилия (он перекрыл свет звезды). Оказалось, что Филипп стал единственным человеком на Земле, который заснял это необычное явление.

– Выйдя на балкон в 22:20, я увидел, что созвездие Козерога, в котором располагается указанная звезда, было скрыто за облачностью. Однако, зная наперёд погоду, я стал готовиться к съёмке, – рассказал он Metro. – К 22:46 небо полностью очистилось, и всё удалось.

"Было зафиксировано всего три покрытия астероидом Эмилия, включая то, о котором идёт речь. По кривой блеска звезды во время покрытия можно с высокой точностью определить размер, а если повезёт – и форму астероида. Судя по базе данных покрытий, Филипп Романов пока что единственный, кто наблюдал это явление. Он производит впечатление очень хорошего астронома-любителя, на его счету не одно открытие." Евгений Щербаков, астроном, сотрудник Московского планетария

По словам Филиппа, снять это явление пытались астрономы в других городах, уезжали подальше от городов, но удача улыбнулась лишь ему.

Астрономией Филипп занимается много лет, но практиковаться ему приходится в 13-метровой комнате коммуналки.