В Петербурге продолжается конкурс "Мой кот может так!". В редакцию приходят десятки писем с фотографиями и историями про любимых петербуржцами котиков и кошечек.

"У нашего питомца много имен - в зависимости от того, что он натворил (котопес, свинтус, котозмей и т.д ). А официально он Боник. Ему 4.5 года. Он не любит одиночества, поэтому сам научился открывать двери, чтобы быть рядом с нами всегда, когда мы дома", - пишет Вероника Владимировна.

"Мы купили кота 3 года назад, но в первый же день, оказалось, что наш котик болен и нам пришлось долго лечить нашего Тихона, даже врачи говорили, что в таком возрасте смертность от этой болезни составляет 95%. Но Тихон оказался в числе 5%, кто выживает. А потом с лёгкой руки нашей бабушки Тихон превратился в кота Василия. Мы думаем, что наш котик просто использовал одну из своих 9 жизней, чтобы остаться с нами", - рассказала свою историю Елена.

"Наш любимец кот Турзик научился сам пить из кулера и теперь другую посуду для воды не признает. Когда он сердится, показывает нам какие у него клыки", - сообщает о талантах своего кота Ирина.

Присылайте свои фото по адресу: konkurs@metronews.ru (для Петербурга).

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