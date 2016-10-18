Многие экс-депутаты Законодательного собрания Петербурга, проигравшие выборы и лишившиеся мандатов, не намерены уходить из политики. Кто-то трудоустраивается в Мариинский дворец в качестве помощника или консультанта, а кто-то ищет другие возможности применить навыки, полученные в законодательной работе. Metro разузнало, в чём нашли себя бывшие парламентарии

Александр Кобринский

Экс-депутат от партии «Яблоко»

Да я, в общем, никуда не уходил... Я теперь главный помощник моего друга и коллеги Бориса Вишневского. Ну и по-прежнему являюсь профессором университета им. Герцена. Преподаю русскую литературу XX века и теорию литературы.

В отличие от депутатской работы, мне не нужно теперь постоянно присутствовать на всяких заседаниях и совещаниях и голосовать... Но я буду, как и раньше, готовить законопроекты и отвечать на письма людей.

Марина Шишкина

Экс-депутат от «Справедливой России»

Сейчас я думаю, оставаться в политике или нет. Есть несколько предложений, в том числе и профессиональные, достаточно интересные. Хочу отдохнуть и потом уже решать. Со мной всегда мой профессорский статус, и преподавать я буду в любой ситуации. Всё остальное решу чуть позже. Мне политика интересна и важна, но последние выборы показали, что всё у нас вне политической конкуренции, по беспределу.

Ольга Галкина

Независимый экс-депутат, баллотировалась от «Партии Роста»

Вчера вышла на работу в ЗакС уже в новом статусе. Теперь я – главный консультант председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке.

Многие спрашивают, неужели нельзя было найти что-то более интересное, в исполнительной власти, например? Отвечу: можно! Но это закроет для меня возможность развиваться как политику! Ну, и детей совсем видеть перестану...

Сергей Анденко

Экс-депутат от «ЕР»

Бывших депутатов не бывает! Потому что пути Господни неисповедимы...

У меня, к счастью, есть своя профессия, в которой я достиг больших высот (Сергей Анденко – полковник медицинской службы, заслуженный врач РФ. – Прим. Metro). Поэтому для меня проблемы трудо­устройства не существует.

Но за моей спиной – в том числе и опыт военной службы, поэтому пока не увижу приказ о своём назначении, ничего говорить не буду. Всё узнаете в своё время.

Анатолий Кривенченко

Экс-депутат от «Справедливой России»

Лично я чем занимался всю жизнь, тем и буду заниматься (Анатолий Кривенченко был депутатом ЗакСа трёх созывов. – Прим. Metro). Вряд ли что-то менять буду. Человек – существо политическое, вот и я, скорее всего, в этой сфере останусь.

Но речь о работе в Мариинском дворце не идёт. Хотя, признаюсь, расставаться с ним было тяжело. Когда всю жизнь занимаешься этой работой, а потом её теряешь, что же в этом хорошего?