Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ответил депутату городского ЗакСа Борису Вишневскому на его запрос о строительстве храма в память о погибших над Синаем на берегу Матисова канала в Красносельском районе Петербурга. Из этого ответа стала понятно, что церковь строить все-таки будут, но никакого памятного мемориала в этом месте не появится.

- Учитывая, что размещение храма предполагается в границах стратегического инвестиционного проекта, обсуждение данного вопроса проводилось со стратегическим партнером Петербурга (речь о застройщике данного жилого квартала – Прим. Metro), - говорится в ответе губернатора Георгия Полтавченко. – Он выразил готовность передать земельный участок для строительства храма на условиях субаренды, однако при этом просил не связывать строительство указанного религиозного объекта с крушением самолета над Синайским полуостровом.

Настоятель будущего храма Сергей Кубышкин, который также входит в попечительский совет фонда "Рейс 9268" сообщил, что никакой сенсации этот ответ не принес.

- В будущем храме святого великомученика Димитрия Солунского будет совершаться сугубое, то есть особое поминовение жертв теракта на борту рейса 9268 в небе Синая 31 октября 2015 года, - рассказал он Metro. - В нашем храме будут установлены памятные доски с именами жертв трагедии, а также огромное паникадило из 224 свечей - по числу жертв теракта. И самое главное, на каждом богослужении будут поминаться все жертвы этого страшного рейса. Но cнаружи это будет обычный православный храм-базилика. Мемориал – то есть захоронение и памятник - будут установлены на одном из городских кладбищ Санкт-Петербурга.

Также приход обещает разбить сквер и сделать детскую площадку. При этом губернатор Георгий Полтавченко сообщил, что вся необходимая инфраструктура в жилом квартале будет построена "в соответствии в установленной очередностью". При этом, как отмечается в письме, остановить строительство храма невозможно по той причине, что в настоящее время его никто не строит.