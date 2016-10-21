Майкл Кудлиц рассказал о новом сезоне "Ходячих мертвецов"

24 октября на телеканале FOX выходит седьмой сезон популярного сериала о зомби-апокалипсисе "Ходячие мертвецы". Незадолго до премьеры корреспондент Metro встретился в Эдинбурге с исполнителем роли Абрахама Форда и поговорил о его схожести с персонажем и о сложных моментах в съёмках.

Как бы вы описали эволюцию сериала?

– Как фанат шоу, я бы сказал, что это социальный эксперимент. Мы выясняем, что происходит с человеком, который теряет всё, что ему важно. Как он будет жить, кого будет считать семьёй, кого будет считать своей властью, как будет сам управлять собой, будут ли у него силы начать всё сначала. Рецепта здесь никакого нет. В предыдущих сезонах мы смотрели на мир глазами Рика (Рик Граймс, центральный персонаж сериала. – Прим. ред.). Сейчас правила меняются. Чем больше людей мы вводим в шоу, тем сложнее становится вселенная сериала.

Не думали ли вы, что для людей противоестественна война друг против друга в условиях зомби-апокалипсиса? Не логичнее ли им объединяться, чтобы противостоять угрозам?

– Ещё раз. Это для меня элемент социального эксперимента. Да, люди объединяются перед угрозой в нынешних условиях, если это «обычный» враг. Если же люди потеряли всё, то они вынуждены бороться между собой даже за еду и кров.

Сколько зомби было создано для нового сезона?

– Могу сказать, что максимум актёров, задействованных на площадке одновременно, достигало 350 человек.

Сколько времени нужно, чтобы сделать одного зомби?

– От 45 минут до двух-трёх часов, если это сложный грим.

"Ходячие мертвецы" считаются одним из самых успешных сериалов. Почему?

– Потому что сериал нравится фанатам. (Смеётся.) Ответа на этот вопрос нет. Потому что, если бы он был, все бы снимали настолько же успешные сериалы.

Думаю, у нас есть замечательные персонажи и истории, которые вызывают сильный отклик у аудитории. Кроме того, у нас классный состав актёров, которые тоже умеют как следует обратиться к зрителям. Кто-то, смотря на них, думает: «О, я бы в жизни так не поступил». Другой, напротив, думает: «Как бы я хотел когда-нибудь сделать то же самое». Это один из наших плюсов, их много.

Кстати, из-за того, что мы теперь будем смотреть на мир не только глазами Рика, но и других персонажей, это добавит нам поклонников.

Вы когда-то сравнивали себя с Абрахамом?

– Ну, прежде всего мы очень похожи. (Смеётся.) Думаю, во всех из нас есть та или иная часть Абрахама. Он очень прямолинеен. Предпочитает действовать, а не обсуждать и разговаривать. Я бы хотел быть похожим на него, но я не такой.

24 октября на телеканале FOX выходит седьмой сезон популярного сериала о зомби-апокалипсисе "Ходячие мертвецы". Незадолго до премьеры корреспондент Metro встретился в Эдинбурге с исполнителем роли Абрахама Форда и поговорил о его схожести с персонажем и о сложных моментах в съёмках

Какой эпизод на съёмках "Ходячих мертвецов" показался вам наиболее сложным?

– Я понимаю, что вам интересно как журналисту. Но на экшен-сценах мы обычно как следует веселимся.

Наверное, я скажу, что самыми сложными были моменты воспоминаний, связанные с эмоциональными переживаниями. Абрахам только появляется в шоу, зрителям ещё нужно объяснить, кто он такой, что им движет, что он потерял семью и готов убивать. Думаю, эта часть для меня, как актёра, была наиболее острой и глубокой.

Есть мнение, что в "Ходячих" есть определённый набор правил: меняется место, кто-то умирает, кто-то приходит. Не хотелось ли вам когда-то выйти за рамки?

– Чёрта с два! Эти правила создал Роберт Киркман (автор серии комиксов «Ходячие мертвецы». – Прим. ред.). Это как гравитация. Как 24 часа в сутки. Представим, что мы «научим» зомби бегать. Но с какой стати? Это нужно как-то объяснять. Нельзя ломать правила только потому, что они нам не нравятся. Вселенная «Ходячих» слишком целостна для того, чтобы её менять.