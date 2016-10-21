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Обновлено : Сегодня 14:33
- Опубликовано : Сегодня 13:17

Майкл Кудлиц рассказал о новом сезоне "Ходячих мертвецов"

  • Алексей Ширинкин

Седьмой сезон популярного сериала выходит 24 октября

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24 октября на телеканале FOX выходит седьмой сезон популярного сериала о зомби-апокалипсисе "Ходячие мертвецы". Незадолго до премьеры корреспондент Metro встретился в Эдинбурге с исполнителем роли Абрахама Форда и поговорил о его схожести с персонажем и о сложных моментах в съёмках.

Как бы вы описали эволюцию сериала? 

– Как фанат шоу, я бы сказал, что это социальный эксперимент. Мы выясняем, что происходит с человеком, который теряет всё, что ему важно. Как он будет жить, кого будет считать семьёй, кого будет считать своей властью, как будет сам управлять собой, будут ли у него силы начать всё сначала. Рецепта здесь никакого нет. В предыдущих сезонах мы смотрели на мир глазами Рика (Рик Граймс, центральный персонаж сериала. – Прим. ред.). Сейчас правила меняются. Чем больше людей мы вводим в шоу, тем сложнее становится вселенная сериала.

Не думали ли вы, что для людей противоестественна война друг против друга в условиях зомби-апокалипсиса? Не логичнее ли им объединяться, чтобы противостоять угрозам? 

– Ещё раз. Это для меня элемент социального эксперимента. Да, люди объединяются перед угрозой в нынешних условиях, если это «обычный» враг. Если же люди потеряли всё, то они вынуждены бороться между собой даже за еду и кров.

Сколько зомби было создано для нового сезона?

– Могу сказать, что максимум актёров, задействованных на площадке одновременно, достигало 350 человек.

Сколько времени нужно, чтобы сделать одного зомби?

– От 45 минут до двух-трёх часов, если это сложный грим.

"Ходячие мертвецы" считаются одним из самых успешных сериалов. Почему?

– Потому что сериал нравится фанатам. (Смеётся.) Ответа на этот вопрос нет. Потому что, если бы он был, все бы снимали  настолько же успешные сериалы. 

Думаю, у нас есть замечательные персонажи и истории, которые вызывают сильный отклик у аудитории. Кроме того, у нас классный состав актёров, которые тоже умеют как следует обратиться к зрителям. Кто-то, смотря на них, думает: «О, я бы в жизни так не поступил». Другой, напротив, думает: «Как бы я хотел когда-нибудь сделать то же самое». Это один из наших плюсов, их много.

Кстати, из-за того, что мы теперь будем смотреть на мир не только глазами Рика, но и других персонажей, это добавит нам поклонников.

Вы когда-то сравнивали себя с Абрахамом?

– Ну, прежде всего мы очень похожи. (Смеётся.) Думаю, во всех из нас есть та или иная часть Абрахама. Он очень прямолинеен. Предпочитает действовать, а не обсуждать и разговаривать. Я бы хотел быть похожим на него, но я не такой.

24 октября на телеканале FOX выходит седьмой сезон популярного сериала о зомби-апокалипсисе "Ходячие мертвецы". Незадолго до премьеры корреспондент Metro встретился в Эдинбурге с исполнителем роли Абрахама Форда и поговорил о его схожести с персонажем и о сложных моментах в съёмках

Какой эпизод на съёмках "Ходячих мертвецов" показался вам наиболее сложным?

– Я понимаю, что вам интересно как журналисту. Но на экшен-сценах мы обычно как следует веселимся.

Наверное, я скажу, что самыми сложными были моменты воспоминаний, связанные с эмоциональными переживаниями. Абрахам только появляется в шоу, зрителям ещё нужно объяснить, кто он такой, что им движет, что он потерял семью и готов убивать. Думаю, эта часть для меня, как актёра, была наиболее острой и глубокой.

Есть мнение, что в "Ходячих" есть определённый набор правил: меняется место, кто-то умирает, кто-то приходит. Не хотелось ли вам когда-то выйти за рамки?

– Чёрта с два! Эти правила создал Роберт Киркман (автор серии комиксов «Ходячие мертвецы». – Прим. ред.). Это как гравитация. Как 24 часа в сутки. Представим, что мы «научим» зомби бегать. Но с какой стати? Это нужно как-то объяснять. Нельзя ломать правила только потому, что они нам не нравятся. Вселенная «Ходячих» слишком целостна для того, чтобы её менять.

Пять фактов из жизни актёра

Начало. До того как получить первую роль в кино, работал в производственных отделах, задействованных на разных шоу. К примеру, был координатором на съёмках сериала «Беверли-Хиллз, 90210».

Старт карьеры. Впервые актёр засветился в фильме «Кристальный шар» в 1989 году. Затем Кудлиц попал на съёмки таких сериалов, как «Дракон: «История жизни Брюса Ли», «C.S.I.: Место преступления», «24 часа», «Остаться в живых» и «Побег». Впрочем, это были эпизодические роли.

Слава приходит. Более-менее заметная роль Майклу Кудлицу досталась в сериале «Братья по оружию». В нём рассказывается о боевом пути роты E («Easy») 2-го батальона 506-го парашютно-десантного полка 101-й воздушно-десантной дивизии США. Кудлиц сыграл сержанта Денвера «Быка» Рэндлмэна.

Главная роль. В «Ходячих мертвецах» Кудлиц также играет военнослужащего, до зомби-апокалипсиса Абрахам был сержантом (и спортивным тренером). Создатели сериала говорят, что с момента появления Абрахама в четвёртом сезоне он стал одним из любимых персонажей фанатов благодаря его прямоте и чувству юмора.

Счастливая семья. Кудлиц женат. Со своей супругой Рэйчел он встретился во время учёбы в Калифорнийском институте искусств. В 2007 году у пары родились близнецы – Макс и Мэйсон.

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