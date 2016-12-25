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Крушение Ту-154: стало известно, кто был на борту самолёта

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Минобороны опубликовало список пассажиров и экипажа Ту-154

Сегодня 11:24

На борту потерпевшего крушение Ту-154 Министерства обороны РФ согласно официальным данным находилось 92 человека:  8 членов экипажа, 8 военнослужащих Вооруженных сил РФ, двое чиновников, представитель международной общественной организации "Справедливая помощь", 9 представителей СМИ и 64 артиста ФБГУ "Ансамбль им.Александрова". 

Первый канал подтвердил, что на борту находились их трое сотрудников: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов

- Дмитрий Рунков проработал на нашем канале всего год, - говорится на сайте "Первого канала. - Его репортажи успели запомниться зрителям. Всегда яркие, четкие, понятные. В каждом событии Дима умел быстро найти главное и передать зрителям суть того, что произошло.

Дмитрий Рунков начинал карьеру на архангельском телевидении, затем был корреспондентом в Санкт-Петербурге. На днях Дмитрию Рункову должно было исполниться 30.

Также на борту вылетевшего из Сочи были корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. Накануне вылета Евгений Толстов на своей странице в Facebook оставил пост, в котором сообщил, что отправляется в Латакию.

Телеканал «Звезда» опубликовал имена членов съёмочной группы, которая должна была находиться на борту Ту-154. Корреспондент «Звезды» Павел Обухов, оператор - Александр Суранов, и помощник оператора - Валерий Ржевский.

В списках тех, кто находился на борту Ту-154 числится также Елизавета Петровна Глинка, известная как доктор Лиза, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь». По данным некоторых СМИ, она не полетела - информация о её нахождении на борту уточняется. 

Большинство пассажиров - артисты, которые летевшие поздравлять военных на авиабазе Хмеймим в Сирии. Ту-154 Минобороны РФ вылетел 25 декабря с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Адлере на дозаправку. Спустя 20 минут после вылета из Сочи, воздушное судно пропало с радара. 

Крушение Ту-154 с журналистами и артистами: Названы возможные причины падения

Список пассажиров и членов экипажа Ту-154 Минобороны России

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. м-р Волков Р.В.
2. к-н Ровенский А.С.
3. п/п-к Петухов А.Н.
4. к-н Мамонов А.В.
5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.
6. м-р Трегубов В.А.
7. ст. л-т Сушков B.C.
8. ст. л-т Суханов А.О.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. гл Халилов В.М.
2. п-к Хасанов А.Б.
3. п-к Ваганов А.И.
4. п-к Иванов А.Ю.
5. п/п-к Колосовский А.В.
6. м-р Долинский А.И.
7. п-к Негруб А.Н.
8. к-н Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.
2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация «Справедливая помощь»:

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1.Рунков Д.А.
2.Денисов В.В.
3.Сойдов А.А.
4.Лужецкий М.В.
5.Обухов П.К.
6.Пестов О.М.
7.Ржевский В.В.
8.Суранов А.А.
9.Толстов Е.В.

ФБГУ «Ансамбль им. Александрова» (64 человека)

Полный список на сайте Министерства обороты РФ

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