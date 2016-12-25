Крушение Ту-154: стало известно, кто был на борту самолёта

На борту потерпевшего крушение Ту-154 Министерства обороны РФ согласно официальным данным находилось 92 человека: 8 членов экипажа, 8 военнослужащих Вооруженных сил РФ, двое чиновников, представитель международной общественной организации "Справедливая помощь", 9 представителей СМИ и 64 артиста ФБГУ "Ансамбль им.Александрова".

Первый канал подтвердил, что на борту находились их трое сотрудников: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

- Дмитрий Рунков проработал на нашем канале всего год, - говорится на сайте "Первого канала. - Его репортажи успели запомниться зрителям. Всегда яркие, четкие, понятные. В каждом событии Дима умел быстро найти главное и передать зрителям суть того, что произошло.

Дмитрий Рунков начинал карьеру на архангельском телевидении, затем был корреспондентом в Санкт-Петербурге. На днях Дмитрию Рункову должно было исполниться 30.

Также на борту вылетевшего из Сочи были корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. Накануне вылета Евгений Толстов на своей странице в Facebook оставил пост, в котором сообщил, что отправляется в Латакию.

Телеканал «Звезда» опубликовал имена членов съёмочной группы, которая должна была находиться на борту Ту-154. Корреспондент «Звезды» Павел Обухов, оператор - Александр Суранов, и помощник оператора - Валерий Ржевский.

В списках тех, кто находился на борту Ту-154 числится также Елизавета Петровна Глинка, известная как доктор Лиза, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь». По данным некоторых СМИ, она не полетела - информация о её нахождении на борту уточняется.

Большинство пассажиров - артисты, которые летевшие поздравлять военных на авиабазе Хмеймим в Сирии. Ту-154 Минобороны РФ вылетел 25 декабря с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Адлере на дозаправку. Спустя 20 минут после вылета из Сочи, воздушное судно пропало с радара.

Крушение Ту-154 с журналистами и артистами: Названы возможные причины падения