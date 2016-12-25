Самолёт Ту-154 Министерства обороны РФ вылетел из Сочи в Сирию на базу Хмеймим утром 25 декабря в Сирию. Около 07.59 воздушное судно, на борту которого находились 91 человек, пропало с радаров. Среди пассажиров - российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и 9 журналистов, передаёт ТАСС.

Спустя 15 минут, в 09.14, к поиску пропавшего с радаров воздушного судна были подключены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае, заявили СМИ в Минобороны.

По данным РИА Новости, Ту-154 прибыл в Адлер с подмосковного аэродрома Чкаловский для дозаправки. После взлёта самолёт пропал с радаров спустя 20 минут.

Ту-154 найден в Чёрном море

Около 9 утра стало известно, что обнаружены фрагменты самолёта в 6 км от береговой линии в Чёрном море - стойка шасси Ту-154. На поверхности воды было замечено маслянистое пятно.

Как позднее подтвердили в пресс-службе МЧС, а акватории также были замечены личные вещи пассажиров Ту-154. Поисковики приступили к спасательной операции. В 09.11 Министерство обороны подтвердило СМИ данные о том, что фрагменты Ту-154 обнаружены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

Кто был на борту Ту-154

По предварительным данным, на борту Ту-154 среди представителей СМИ находились журналисты телеканала «Звезда» и «Первого канала». Как говорится на сайте телеканала "Звезда", в самолёте летела их съёмочная группа в составе 3-х человек. Также На борту потерпевшего крушение самолёта была съемочная группа "Первого канала" в составе: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. На месте крушения продолжаются поиисковые работы.

Возможная причина крушения Ту-154

Источник в силовых структурах назвал возможную причину крушения самолёта Минобороны РФ. По предварительным данным, причиной падения Ту-154 могла стать техническая неисправность воздушного судна или ошибка пилотирования, передаёт РИА Новости.