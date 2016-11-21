Число жертв при сходе вагонов пассажирского поезда в Индии снова возросло. На сегодняшний час есть информация о 142 погибших, тела 110 из них уже опознаны. Об этом в понедельник сообщает The Indian Express.

По информации издания, ещё свыше 200 человек получили травмы в результате аварии. В каком они сейчас состоянии – не сообщается.

Также местные власти озвучили основную версию случившегося. По их словам, к катастрофе привело повреждение рельсов. Кто будет за это отвечать, также пока неизвестно.

Напомним, что 20 ноября ночью в индийском штате Уттар-Прадеш произошла ужасная авария. Там сошли с рельсов 14 вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Индаур – Патна.

В момент аварии в поезде находились свыше тысячи человек.