Конкурс забавных котиков, которые живут у читателей Metro, продолжается. Петербуржцы присылают фотографии и рассказывают о том, как ведут себя их питомцы. Как оказалось, примерных котов в Петербурге не много - большинство пушистиков любит пошалить, забраться куда-то повыше или нанести урон вещам хозяина. Бывают и совершенно невероятные коты.

Так, котик Василий из семьи петербуржцев Карпухиных дружит с кроликом.

"Наш кот Василий очень любит забираться в клетку к крольчихе Пушинке, и так, обняв её, спать. Кстати, клетку ему открывает именно Пушинка", - рассказали Metro хозяева забавного кота.

А читательница Metro Мария сообщила, что ее кот Рон - сущее наказание, но она все равно его очень сильно любит.

"Мой кот Рон любит проказничать: расстилать кровать, точить когти об диван и пугать голубей в окне. Но я все равно его очень Люблю!", - уверяет Мария.

Если и вам есть что рассказать о своем питомце, присылайте фото в редакцию Metro-Петербург по адресу: konkurs@metronews.ru

Предыдущую подборку фотографий можно посмотреть ЗДЕСЬ.