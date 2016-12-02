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Космонавты передали книгу Сергея Есенина в дар музею и рассказали, что читают в космосе

  • Иван Головченко

В библиотеке МКС есть "12 стульев"

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Вчера в Музее Сергея Есенина в Большом Строченовском переулке, где уже имеются томики автора с автографами космонавтов-первопроходцев Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, коллекция пополнилась новым экземпляром. Крохотный сборник стихов поэта, который провёл в 2011 году на борту МКС полгода, передал в дар музею космонавт Сергей Волков:

– Это был уже мой второй полёт (в первый брал только книгу о Сергее Королёве), и я уже понимал, как оно там. Нам было разрешено взять с собой личных вещей на 500 граммов. Я взял фотографии семьи, письма детей и сборник стихов Есенина. Подумал, что он мне там понадобится... Я вообще стихи не учу и не читаю, исключение – Есенин. Мне он просто нравится, его лирика о природе. Когда я читаю его стихи, они очень живо ложатся на душу. Бывает тяжело в космосе, взял почитал, и легче. Перед стартом ты собираешь образы хорошие, а уже в космосе читаешь книгу, и они всплывают. Это помогает.

Вместе с Сергеем музей посетил другой российский космонавт – Александр Лазуткин. По его словам, читать в космосе ему было интересно из-за самого процесса.

– Я с собой в космос книги не брал: не получилось, да и раньше места было меньше, – пояснил Metro Александр Иванович. – Но на станции были книги, и я читал. Мне было интересно: ты земной человек в космосе, в будущем, с одной стороны – Земля, с другой – далёкие звёзды, а ты читаешь земную книгу, и она пахнет. Тогда ощущаешь связь времён.

Кстати

На борту Международной космической станции есть своя небольшая библиотека. 

•    Подборка. Среди прочих книг в ней имеются труды основоположника космонавтики Константина Циолковского, Библия, «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова и сборники стихов Омара Хайяма и Сергея Есенина.

•    Каждому своё. Некоторые космонавты привозят с собой и другие книги для чтения, которыми иногда обмениваются с коллегами.

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