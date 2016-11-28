Стоя в очереди на обмен валюты, я познакомился с Хосе Мигелем Эрера Почетом. Я только прибыл на Кубу и это мое первое близкое знакомство с местными с тех пор, как стало известно о смерти Кастро.



“Вы уже взяли такси?”, – спрашивает он меня. Я отвечаю, что нет. “Здесь нет ни рома, ни музыки. Вы приехали на Кубу в момент траура”, – продолжает он, попутно предлагая добросить меня до моего отеля.

Мы покидаем международный аэропорт Хосе Мартирумбо на Кадиллаке 1952 года и направляемся в Старый город. Хосе делится со мной своими впечатлениями от смерти Кастро.

“Мне было больно. Я проснулся около двух часов ночи, пошел в ванну и услышал новости – и все, я уже не мог больше уснуть. Моя жена очень долго плакала, мои дети тоже. Вся семья проснулась”, – говорит он.

Мы проезжаем район Авенида Бойерос, который находится в 25 км от места нашего назначения.

“И последует революция”, – гласит надпись на огромном плакате на противоположной стороне дороги. Я видел несколько таких знаков, пока мы едем, на некоторых из них были фото Фиделя и других лидеров революции. С момента смены власти прошло 57 лет, но 1 января 1959 года навсегда осталось в памяти кубинского народа.

“Я родился во время Революции”, – гордо отмечает Почет, добавляя, что это было в 1962 году. “У меня было очень счастливое детство”.

“Фидель был для нас символом, героем, которому удалось сильно изменить Кубу. Раньше это была страна с очень высоким социальным неравенством, люди голодали и жили на улицах. Было много несчастья.

“Для одних это была утопия, для других – мечта. Но Фидель был тем, у кого хватило смелости пытаться бороться с этим. Он действительно сделал многое для Кубы” , – добавляет он.

Мы въезжаем на шоссе Виа Бланка по дороге, которая ведёт в Валадеро. Почет – семейный человек, у него двое детей. Младшему 18, старшему – 20 и он уже в армии. Также, по словам таксиста, его сын является частью оркестра МВД и будет принимать участие в охране останков Кастро. На протяжении понедельника и вторника прах Фиделя будет находится на Площади Революции, после чего его отправят в последний тур по стране, пока не доставят в Сантьяго-де-Куба, где и будет захоронен.

“На улицах нет демонстраций, чтобы там ни говорили. Да, есть люди, которых обрадовала смерть Фиделя, но большинство действительно болезненно воспринимают новость. Почти никто не гуляет, не слушает музыку. Куба в трауре”, - заявляет таксист, переходя к теме достижений Кастро.

“В мире все еще много стран, где дети вынуждены спать на улицах. На Кубе такого нет. Да, у нас есть проблемы с продовольствием, но голода нет. У некоторых есть проблемы с жильем, но у каждого есть возможность найти что-то подходящее. Люди могут учиться, и у каждого есть доступ к врачу. Многое изменилось на Кубе, и во многом это заслуга именно Фиделя”, – говорит Почет. Он добавляет, что экономическая блокада США стала самой большой проблемой для страны.

“Это было основное препятствие. Эти ужасные санкции были направлены на то, чтобы заставить кубинцев умирать от голода, жажды и нищеты. Я уверен, что если бы не было блокады, Куба была бы куда более развитой сегодня”.

“Мы выжили только благодаря чуду и боли, благодаря тому, что делал Фидель, благодаря революции и общим усилиям. Но это стоило нам очень дорого,”- грустно заключает он.

Наконец, мы в Старом городе, подъезжаем к порту, куда теперь причаливают круизные лайнеры. Проезжаем Президентскую площадь, набережную Малекон и крепость Лос Трес Рейес-дель-Морро. Туристы встречаются на улицах, музыка не играет, никто не пьёт ром, никто не веселится. Флаги приспущены. Кастро умер.

Давид Кордеро Меркадо