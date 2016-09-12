В Петербурге в минувшие выходные проходил конкурс толстушек "Северная Аврора-2016". Два дня красавицы размера +size показывали свои самые лучшие качества.
Участие в конкурсе красоты в этом году принимали 19 девушек и женщин в двух возрастных номинациях "Юность вселенной" (18-30 лет) и "Роскошный возраст" (31-45 лет). Главные условия для конкурсанток были - размер не менее 50-го, рост - не ниже 168 см.
О конкурсе "Северная Аврора" и победительнице в номинации "Юность вселенной" Metro уже рассказывало. Титул "Мисс Северная Аврора- 2016: Юность вселенной" получила очаровательная Мария Бондарь.
Обладательницей короны "Мисс Северная Аврора- 2016: Роскошный возраст" стала петербурженка Людмила Задовская. Красавице 45 лет. Она одна из самых возрастных участниц конкурса. Людмила замужем, она - мама двух дочек.
- Не важно, сколько дней в твоей жизни, важно - сколько жизни в твоих днях. Это мой девиз, - говорит Людмила, - Хочу сказать всем женщинам после 40-ка лет, что жизнь прекрасна и мы с вами еще заявим в ней о себе!
- Конкурс, безусловно, нужная социальная программа для всех женщин пышных размеров, - рассказала Metro организатор "Северной Авроры" Анна Шишова, - Это возможность противостоять стереотипам о стандартизации красоты. Каждая женщина прекрасна, независимо от размера одежды, цвета волос или кожи.
Все номинации конкурса красоты "Северная Аврора-2016. Роскошный возраст":
Мисс совершенство - Задовская Людмила
Мисс Северная Аврора - Задовская Людмила
Мисс Леди Шарм - Наталья Парцевская
Вице мисс - Наталья Парцевская
Мисс изысканность - Королева Татьяна
Мисс Великолепие - Лапко Ксения
Мисс зрительских симпатий - Лапко Ксения
Мисс элегантность - Алла Ищук
Мисс грация - Киселева Анна
Мисс чувственность - Камянская Елена
Мисс женственность - Лаврентьева Светлана
Мисс соблазнительность - Наталья Художник