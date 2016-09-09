Клип "Сиськи" группы "Ленинград" встаёт в один ряд по популярности с "Лабутенами" и "В Питере – пить!". Всего за шесть суток он собрал уже более 10 миллионов просмотров. Этим дело, похоже, не ограничится.

Героиня клипа "Сиськи" Любовь Константинова в скором времени отправится на стажировку в Малый драматический театр Европы. А пока она наслаждается успехом от съёмок в клипе группировки "Ленинград" и считает, что он получился резонансным и интересным.

"Я, наверное, просто не осознаю всей важности, но раз все меня с этим поздравляют, то и я поздравлю в ответ! – написала у себя на страничке во ВК героиня клипа "Сиськи" Любовь Константинова. – За 6 суток нашу работу посмотрели 10 миллионов человек! Миллионов! Человек! Замечательно, что она вызывает у людей разные и противоречивые эмоции и мысли, но факт остаётся фактом – нет равнодушных, а ведь хуже для искусства нет ничего! Спасибо всем, кто понял, кто не понял, кто ещё поймёт над чем мы смеялись и о чём хотели поговорить с людьми!"

Героиня клипа "Сиськи" группы "Ленинград" считает, что маленькая грудь – не проблема

Напомним, по сюжету клипа девушка с маленькой грудью застаёт в постели возлюбленного блондинку с пышным бюстом, после чего её жизнь становится кошмаром. Она постоянно комплексует из-за маленькой груди, идея с увеличением бюста становится для неё навязчивой.