Репортёры Metro побывали в кинологическом питомнике Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна, чтобы убедиться в правильности постановки диагнозов четвероногими терапевтами. Мы представляли себе лабораторию с кучей высокотехнологичных приборов, но на месте увидели пару вольеров и десять будок с гавкающими онкологами.

– Больше всего для этого подходят волки, так как у них нюх острее, но с ними проблем много, – рассказывает Metro руководитель кинологического центра Валентин Решотко. – Поэтому мы работаем с бельгийскими овчарками.

Кинологи и учёные занимаются исследованием с 2006 года, и сейчас у них есть три натасканных на рак пса. Мы попросили показать их в деле. И нас привели на площадку, где стояло 5 ведёрок.

– В каждом из них лежит по ватному диску, который женщины подержали с минутку у себя под мышкой, где выделение сально-потовых желёз наиболее активно, – поясняет Валентин Александрович. – У одной из женщин рак, но мы не знаем, в каком ведёрке тот диск. Собака обнюхает все пять и даст команду у нужного нам. Пускай Цейса, Лена!

Кинолог отпускает зверя к ведёркам. Чёрный пёс сразу бежит к ведру номер два и ложится возле него. Его нарочно заставляют пройти и обнюхать все ведёрки дважды, но он снова ложится к тому ведру.

– Чтобы надрессировать собаку на нахождение рака молочной железы, нам необходимо три месяца, – делится кинолог. – Сейчас мы начинаем работу над раком простаты. Всё будет так же: ватку в промежность и дать понюхать. Пусть врачи нам не верят, но лучше возьмут себе собак, чтобы в комплексе с техникой исследовать. Потому что были случаи, когда машина не видела рак, а собака его определяла.