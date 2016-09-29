Звезда американских реалити-шоу и супруга рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян решила подать в суд на украинца Виталия Седюка, который пытался поцеловать её в зад в ходе её поездки в Париж, сообщает Independent.

Отмечается, что инцидент произошёл, когда 35-летняя знаменитость выходила из ресторана L'Avenue. Седюк прорвался через телохранителей Кардашьян и попытался поцеловать её в ягодицы. Бодигарды оперативно отреагировали и отшвырнули назойливого фаната.

Несмотря на то, что в результате "столкновения" никто не пострадал, СМИ сообщают, что Кардашьян уже написала заявление.

Сам Седюк написал в соцсетях в своё оправдание, что его действия - это протест против "имплантов в ягодицы Ким".

"Я хочу, чтобы она и другие из клана Кардашьян популяризировали натуральную красоту среди молодёжи, они ведь следуют их примеру", - оправдывается украинец.

Также он отметил, что не преследовал знаменитость, а просто случайно натолкнулся на нее.

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