Завершилась четвёртая партия матча за мировую шахматную корону. Результат всё тот же – ничья.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью четвертую партию против норвежца Магнуса Карлсена.

После всех четырёх партий счёт равный — 2:2. Пятая партия состоится в четверг, 17 ноября.

Четвёртая игра продолжалась 6 часов 25 минут. Поначалу у Карлсена было позиционное преимущество, но Карякину удалось исправить ситуацию, передаёт "Чемпионат.com".

Позже, комментируя партию, Карякин заявил, что ему было трудно защищаться по ходу игры. "Конечно, я устал после двух партий по шесть часов. Но я профессионал, и привык к этому", – добавил он.

Норвежец же похвалил соперника. "Он хорош. Но я не могу быть слишком разочарован. Думаю, что нападение – это лучшее средство защитить титул", — заявил Карлсен.

Напомним, предыдущая шахматная дуэль соперников затянулась почти на 7 часов. Эксперты предсказывали победу Карлсену, но российскому гроссмейстеру удалось добиться ничьей.

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