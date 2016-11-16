Завершилась четвёртая партия матча за мировую шахматную корону. Результат всё тот же – ничья.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью четвертую партию против норвежца Магнуса Карлсена.
После всех четырёх партий счёт равный — 2:2. Пятая партия состоится в четверг, 17 ноября.
Четвёртая игра продолжалась 6 часов 25 минут. Поначалу у Карлсена было позиционное преимущество, но Карякину удалось исправить ситуацию, передаёт "Чемпионат.com".
Позже, комментируя партию, Карякин заявил, что ему было трудно защищаться по ходу игры. "Конечно, я устал после двух партий по шесть часов. Но я профессионал, и привык к этому", – добавил он.
Норвежец же похвалил соперника. "Он хорош. Но я не могу быть слишком разочарован. Думаю, что нападение – это лучшее средство защитить титул", — заявил Карлсен.
Напомним, предыдущая шахматная дуэль соперников затянулась почти на 7 часов. Эксперты предсказывали победу Карлсену, но российскому гроссмейстеру удалось добиться ничьей.
Карякин – Карлсен 2016: прогноз Каспарова
Известный шахматист Гарри Каспаров считает, что победит всё же Карлсен. За этого игрока Каспаров давно болеет и поддерживает его.
Карякин – Карлсен: расписание партий
- Матчи проходят ежедневно с 11 по 30 ноября, дни отдыха — 13, 16, 19, 22, 25, 27 и 29 ноября.
- На 30 ноября запланированы тай-брейки, если они потребуются.