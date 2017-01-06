В Монреале прошёл финал чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд. По итогам игры США-Канада американская сборная оказалась сильнее соперника и смогла вырвать победу в серии послематчевых буллитов. Как сообщают РИА Новости, американцы в четвертый раз в истории стали чемпионами мира среди молодежных команд.

Стоит отметить, что матч Канада-США показал напористость обеих команд. Обе сборные боролись за каждый момент и в итоге основное время матча и дополнительный 20-минутный период в формате "5 на 5" завершились вничью — 4:4. После этого и последовала серия буллитов, которая закончилась со счётом 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0).

Среди американцев в основное время игрой отличились Чарли Макэвой (24), Кифер Беллоуз (30, 45) и Колин Уайт (48). У канадцев же шайбы забросили Томас Шабо (5), Джереми Лаузон (10), Николя Руа (42) и Мэттью Жозеф (45). Окончательную победу сборной США принёс решающий буллит Троя Терри.

Напомним, что ранее также прошёл матч Россия–Швеция в рамках молодежного чемпионата мира 2016. Россиянам удалось обыграть соперника в овертайме со счётом 2:1 и получить бронзовую медаль.

Таким образом в чемпионате США заняли первое место, Канада взяла второе, а Россия третье.