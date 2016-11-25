Недавно в Сети появились фото того, как голая Юлия Ковальчук на смартфон снимает себя в ванной. По имеющейся информации, бывшая солистка группы "Блестящие" сделала снимки для своего мужа, а неизвестные хакеры взломали его гаджет и похитили фотографии. Злоумышленники потребовали от Алексея Чумаков большие деньги, чтобы фото голой Юлии Ковальчук не попало в Интернет, но тот отказался действовать по указке шантажистов.

Как отметил Metro председатель коллегии адвокатов "Ваш юридический поверенный" Константин Трапаидзе, за подобный поступок киберпреступники могут угодить в тюрьму. Даже если шантаж не удастся доказать, то всё равно им грозит наказание по целому ряду других статей.

–Хакерам может грозить как административное, так и уголовное наказание. Потерпевшая, личная информация которой попала в распоряжение злоумышленников, может подать гражданский иск, добиваясь получения компенсации за моральный ущерб. Также она может направить в суд уголовный иск, в связи с вмешательством в личную жизнь, кражей конфиденциальных сведений и их несанкционированным распространением в сети "Интернет", – заявил он.

Отметим, что сама Юлия Ковальчук пока никак не отреагировала на происшествие. Также неизвестно, займутся ли розыском преступников правоохранительные органы или же звёздная пара предпочтёт просто дождаться момента, когда шумиха вокруг голых фото Юлии Ковальчук сойдёт на нет.

Хакеры слили фото голой Юлии Ковальчук в Сеть