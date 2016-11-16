Машина скорой помощи попала в ДТП на Лиговском проспекте в Петербурге 16 ноября. О происшествии сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

ДТП произошло на пересечении Лиговского проспекта и Рязанского переулка.

По словам свидетелей виновником ДТП со скорой стала "ГАЗель", водитель которой ехала от Обводного канала и при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра. В результате столкновения скорая вылетела с проезжей части и врезалась в ограждение трамвайной линии на Лиговском проспекте.

- Водитель на "ГАЗели" не уступил неотложке, она врезалась в него, а уже потом в забор, - рассказали очевидцы.

В результате ДТП со скорой на Лиговском проспекте трамвайные пути оказались перекрыты. Движение трамваев было затруднено.