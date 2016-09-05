На вопросы Metro ответил один из организаторов акции, автор проекта "Орфосвинство и идиомаретинг" Андрей Бондаренко.

Как будет проходить фотопрогулка?

Мы пройдём компаниями по улицам в поисках ошибок в наружной рекламе, на вывесках, указателях, остановках транспорта.

Для чего? Ответ очевиден – раз уж улицы городов убирают от бытового мусора, то кто-то должен заняться «уборкой» мусора безграмотности.

Кто ваша «целевая аудитория»? Кого ждёте на акции?

Всех, кого злят различные ошибки, которые заставляют «кровоточить» глаза. К сожалению, 8 сентября – рабочий день, но это не мы в этот день учредили Международный день грамотности. Так что, наверное, самое большое количество участников будет из числа студентов филфаков.

Что будете делать с найденными ошибками?

Будем писать официальные письма рекламодателям, владельцам рекламных конструкций, чиновникам с просьбами и даже требованиями исправиться.